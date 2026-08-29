https://ukraina.ru/20260829/greg-vayner-vashington-ne-lyubit-zelenskogo-i-delaet-stavku-na-sgovorchivogo-fdorova-1082845618.html

Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова

Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова - 29.08.2026 Украина.ру

Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова

США уже сделали ставку на экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова — в Вашингтоне считают Владимира Зеленского неудобным партнёром и надеются на более сговорчивого преемника. Федоров считает, что украинское общество устало от конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-08-29T05:30

2026-08-29T05:30

2026-08-29T05:30

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Отвечая на вопрос журналиста о политическом будущем Украины, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговорного процесса.По оценке Вайнера, в Вашингтоне давно пришли к выводу, что Зеленский — неудобный партнёр. "Всем известно, как Трамп к нему относится", — пояснил собеседник Украина.ру.Американист отметил, что Фёдоров уже заявил: проведение выборов на Украине приведёт к миру. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.Именно поэтому, по его мнению, к экс-министру обороны сейчас приковано внимание западных кураторов. "Ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.

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