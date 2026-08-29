Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова - 29.08.2026 Украина.ру
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Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова
Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова - 29.08.2026 Украина.ру
Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова
США уже сделали ставку на экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова — в Вашингтоне считают Владимира Зеленского неудобным партнёром и надеются на более сговорчивого преемника. Федоров считает, что украинское общество устало от конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-29T05:30
2026-08-29T05:30
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Отвечая на вопрос журналиста о политическом будущем Украины, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговорного процесса.По оценке Вайнера, в Вашингтоне давно пришли к выводу, что Зеленский — неудобный партнёр. "Всем известно, как Трамп к нему относится", — пояснил собеседник Украина.ру.Американист отметил, что Фёдоров уже заявил: проведение выборов на Украине приведёт к миру. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.Именно поэтому, по его мнению, к экс-министру обороны сейчас приковано внимание западных кураторов. "Ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, вашингтон, михаил федоров, грег вайнер, украина.ру, главные новости, главное, владимир зеленский, сво, выборы, киевский режим, переговоры, дональд трамп, трамп новости, что ждет зеленского, аналитика, аналитики, украина аналитика
Новости, Украина, США, Вашингтон, Михаил Федоров, Грег Вайнер, Украина.ру, Главные новости, главное, Владимир Зеленский, СВО, выборы, киевский режим, переговоры, Дональд Трамп, Трамп новости, что ждет Зеленского, Аналитика, аналитики, Украина аналитика

Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова

05:30 29.08.2026
 
© REUTERS / MYKHAILO FEDOROV
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / MYKHAILO FEDOROV
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США уже сделали ставку на экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова — в Вашингтоне считают Владимира Зеленского неудобным партнёром и надеются на более сговорчивого преемника. Федоров считает, что украинское общество устало от конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос журналиста о политическом будущем Украины, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговорного процесса.
По оценке Вайнера, в Вашингтоне давно пришли к выводу, что Зеленский — неудобный партнёр. "Всем известно, как Трамп к нему относится", — пояснил собеседник Украина.ру.
Американист отметил, что Фёдоров уже заявил: проведение выборов на Украине приведёт к миру. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.
Именно поэтому, по его мнению, к экс-министру обороны сейчас приковано внимание западных кураторов. "Ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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