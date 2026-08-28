Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник - 28.08.2026 Украина.ру
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Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник
Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник - 28.08.2026 Украина.ру
Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник
Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежем был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.
2026-08-28T23:57
2026-08-28T23:57
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воронеж
черное море
сво
спецоперация
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом он предупредил, что опасность атак БПЛА сохраняется на всей территории области.Ранее средства ПВО России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Воронеж, Черное море, СВО, Спецоперация

Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник

23:57 28.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежем был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
При этом он предупредил, что опасность атак БПЛА сохраняется на всей территории области.
Ранее средства ПВО России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.
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