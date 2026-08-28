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Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник

Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник - 28.08.2026 Украина.ру

Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник

Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежем был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.

2026-08-28T23:57

2026-08-28T23:57

2026-08-28T23:57

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом он предупредил, что опасность атак БПЛА сохраняется на всей территории области.Ранее средства ПВО России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, воронеж, черное море, сво, спецоперация