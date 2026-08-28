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Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник
Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник - 28.08.2026 Украина.ру
Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник
Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежем был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.
2026-08-28T23:57
2026-08-28T23:57
2026-08-28T23:57
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом он предупредил, что опасность атак БПЛА сохраняется на всей территории области.Ранее средства ПВО России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, воронеж, черное море, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Воронеж, Черное море, СВО, Спецоперация
Над Воронежем ПВО уничтожила один беспилотник
Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежем был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
При этом он предупредил, что опасность атак БПЛА сохраняется на всей территории области.
Ранее средства ПВО России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.