https://ukraina.ru/20231124/1051317100.html

Время помощи кончилось. Почему Польша заблокировала Украину

Время помощи кончилось. Почему Польша заблокировала Украину - 24.11.2023 Украина.ру

Время помощи кончилось. Почему Польша заблокировала Украину

Тысячи украинских грузовиков застряли на границе с Польшей. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска. На словацкой границе – аналогичная ситуация. По сути, Украина оказалась в транспортной блокаде. Политического решения проблемы пока не найдено, среди бизнеса зреет бунт

2023-11-24T15:48

2023-11-24T15:48

2023-11-24T15:48

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Что происходит в украино-польских отношениях и почему лучший друг стал хуже врага – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Бизнесмен Алексей Давиденко:О наших фурах и поляках. Наверное, не все здесь помнят. Но в 90-х, главными игроками на украинском и европейском рынке грузовых автоперевозок были не поляки – а немцы, французы и итальянцы. Их фуры и водители возили большую часть грузов по всей Европе. И именно они на этом зарабатывали. Но в 2000-х появились польские перевозчики, своими низкими ценами и лучшим качеством вытеснили водителей старой Европы. Потому что готовы были работать больше. Потому что готовы были зарабатывать меньше. Потому что хотели жить лучше. И рынок выбрал тогда их. Ибо рынок всегда выбирает лучшее. И что-то я не помню тогда чтобы французы и немцы осаждали польские границы, чтобы блокировали польские фуры и издевались над польскими водителями и потребителями. И не нужно об этом молчать. Потому что то, что сейчас делают поляки с блокировкой Украины - это не дружба и не соседские отношения. Даже без войны. Даже если бы это было мирное время. И это не имеет никакого отношения к рыночной экономике и европейским ценностям в Украине. У нас закрытые порты. У нас закрытые аэропорты. Мы все – всю свою логистику построили через аэропорты и морские порты Польши – потому что они наши добрые соседи. Могли построить через Геную. Могли построить через Констанс. Но большинство из нас добровольно избрало братьев поляков. Мы им платим портовые сборы, мы пользуемся их лицензионными и таможенными складами, мы часто загружаем в их самолеты и поднимаем их экономику. Два месяца назад – привезти контейнер из Гданьска в Киев стоило 1500 €, а сейчас 6000 €. В 4 раза – потому что все стоит. Поляки все заблокировали и фактически осаждали нас. А на самом деле, наши водители и наши перевозчики – это поляки образца конца 90-х. Наши голодны для работы. Наши готовы довозить побыстрее. Наши готовы работать дешевле. Это рынок. И рынок сегодня выбирает украинцев. Я хочу напомнить, что украинцы – не только беженцы и не только предприниматели. Там в Польше работают и платят налоги десятки тысяч простых украинцев. Наши граждане оставляют там деньги на АЗС, останавливаются в их отелях, скупаются в их магазинах, питаются в их ресторанах, покупают билеты на поезда, автобусы и самолеты. Хватит прятать глаза и бояться говорить правду. Наши люди не тунеядцы, не прокаженные. Фактически наши граждане поднимают экономику Польши своим трудом и своими расходами там. И мы имеем полное право отстаивать и получать те европейские ценности равенства и пропорциональности, о которых так громко любят говорить наши соседи. А то, что они сейчас делают с нашими водителями, с нашим экспортом и импортом – это точно не дружеские и не соседские отношения.Народный депутат Владимир Княжицкий:Растет проблема блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска на украинско-польской границе. Организаторы уже заявили, что в среду к трем заблокированным пунктам – Ягодин, Рава-Русская и Краковец – добавится пункт пропуска в Шегинях.То есть, заблокированы будут все главные транспортные пути, которые ведут из Польши в Украину. В понедельник в очереди в Ягодине ждало отправления 1200 грузовиков, такое же количество фур ожидает в Рава-Русской, а в Краковке – "всего" 500. Для пересечения границы украинским водителям нужно ждать до двух недель, но если ситуацию не решить в ближайшее время, тогда ожидание станет еще дольше. Следовательно, польско-украинская граница фактически заблокирована для грузовых перевозок автомобильным транспортом.К польским перевозчикам уже присоединились их словацкие коллеги, проведшие "предупредительную" блокаду. Если их требования словацкое правительство не учтет, то пункты пропуска будут заблокированы на постоянной основе. Это удар под дых нашей стране в условиях, когда поставки вооружения и гуманитарная помощь, в конце концов, вся экономика зависят от путей по суше, поскольку наши порты почти заблокированы. И вопреки заверению польских организаторов блокады, протестующие не пропускают военные грузовики и грузовики с гуманитаркой.Польские протестующие выставили пространный "букет" требований. Они хотят:- отменить решение Европейского Союза от марта 2022 г. о свободном доступе к рынку перевозок ЕС;- возобновить разрешение на перевозку из Украины в соотношении 60% для польских перевозчиков и 40% для украинских (по состоянию на 24 февраля 2022 г.);- приостановить действие лицензий транспортным предприятиям, открывшимся на территории Польши после 24 февраля прошлого года (их учредители – это преимущественно граждане Украины);- упразднить систему электронной очереди для польских перевозчиков на выезд из Украины для грузовиков без товара;- ввести в систему "Путь" грузовики польских фирм с товарами, что радикально сократит для них время пересечения границы. Украинское правительство пытается решить вопрос тремя способами: путем переговоров с организаторами блокады, вовлечением в диалог представителей польского правительства и подготовкой исков о возмещении убытков украинских перевозчиков.А также организуя помощь для украинских водителей, лишенных элементарных условий для проживания. Европейская комиссия предупредила Польшу, что в случае продления блокады готова наложить штрафные санкции за нарушение европейского законодательства. Переговоры представителей украинского Министерства инфраструктуры с протестующими закончились без всякого результата, потому что Украинское государство не в силах выполнить их требования. Переговоры были нерезультативны еще и потому, что протестующим полностью подыгрывают польские власти. На днях польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик обвинил в возникновении протеста украинскую сторону и Евросоюз. Причина – это отмена лицензий на деятельность украинских перевозчиков на территории ЕС, в результате чего польские перевозчики "поставлены в худшие условия, чем украинские". Польское правительство - добавил министр - "придерживается демократических принципов", согласно которым каждый может протестовать, а власти не должны в этом препятствовать. Вот формула политического популизма и цинизма в совершенной стадии: не важен ни закон, ни решение ЕС, которое поддержало польское правительство, представителем которого является министр инфраструктуры.Ибо учитывается только интерес партии, членом которой он является, и попытки усложнить ситуацию новому правительству, которое будет сформировано сегодняшней оппозицией.Начиная с начала ноября этот протест, его организаторы понимали, что в Польше начался период межвластия. Партия Право и справедливость, хоть и заняла первое место на выборах, однако не сможет сформировать новое правительство.Четыре оппозиционных партии подписали коалиционное соглашение и избрали руководство двух палат парламента - Сейма и Сената. Несмотря на эти факты и избрание кандидатом на должность премьер-министра от новой коалиции Дональда Туска, президент Анджей Дуда поручил выполнять функцию главы правительства Матеуша Моравецкого из ПиС. Хотя у него нет шансов получить вотум доверия в парламенте.Новым премьером станет Туск, вероятнее всего, в первой половине декабря. Организаторы транспортной блокады надеялись, что "старое" правительство пойдет на уступки именно из-за отчаянных попыток остаться у власти. Они просчитались, потому что ПиС осознает, что миссия Моравецкого обречена на провал. Для этого лидеры ПиС определили основной задачей партии максимальное продление пребывания у власти и усложнение старта правительства Туска. Особенно в отношениях с Украиной, за последние полгода ПиС и президент Дуда загнали в глубокий кризис. Цинизма ситуации с блокадой польско-украинской границы добавляет, что в течение трех кварталов 2023 года польский экспорт в Украину вырос на 25%, а в целом – на 3%. Украина заняла 8-е место среди стран, в которые идет польский экспорт. Прогнозируется, что в текущем году польская экономика вырастет всего на 0,4-0,6%, а это означает экономическую стагнацию. Казалось бы, не стоит резать курицу, несущую золотые яйца.То есть, следует избегать действий, которые бьют по экспорту, снижая и без того низкие показатели роста экономики.Но польским протестующим и их правительству такое мышление полностью чуждо, потому что считаются собственные интересы и баллы в политической борьбе. Решение может затянуться на месяц. Протестующих и "старое" правительство не интересует война в Украине и отчаянная борьба нашего народа, чтобы выстоять и победить Россию. Врага, не скрывающего, что после завоевания Украины пойдет с войной против Польши. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Да, но должны осознавать, что решение может затянуться еще на месяц, до формирования нового правительства. Это слишком много времени, которого у Украины нет. Нам необходимо работать с общественным мнением в Украине, Польше и всей Европе, раскрывая беспочвенность блокады и ее цинизм. Следует продолжать вести переговоры с польским правительством и Европейской комиссией.Нашим властям необходимо задействовать парламенты обоих государств, потому что надежды Владимира Зеленского на личные отношения с Анджеем Дудой ни к чему не приводят. Должны исходить из того, что правда и закон на нашей стороне. Поэтому нужно быть настойчивым в отстаивании собственных интересов и всем необходимым помогать водителям, выполняющим столь важную работу для нашего существования и победы.Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:Польские перевозчики собираются расширить блокаду погранпереходов с Украиной. Напомню, что добрососедские и, я бы даже сказала, братские действия польские дальнобои начали на прошлой неделе в знак протеста против беспрепятственного доступа украинских перевозчиков в страны ЕС. Это создало конкуренцию в основном полякам из-за чего они собственно и протестуют. Сейчас не заблокированными остаются лишь два перехода — "Нижанковичи—Мальховице" и "Устилуг—Зосин". Первый из них поляки и собираются перекрыть в ближайшее время. Из-за проблем с остальными переходами на "Нижанковичи—Мальховице" скопилось более двух тысяч автомобилей. В ближайшее время к полякам собираются присоединиться и словацкие дальнобои, которые тоже испытывают усиление конкуренции и, как следствие, падение доходов из-за допуска украинских коллег на рынок перевозок ЕС. Таким образом полностью блокируется грузовое автосообщение с северной Европой. Самыми ощутимыми последствиями блокады стали проблемы украинских экспортеров, для которых доступным остался лишь железнодорожный транспорт. Кроме того, блокада препятствует поставкам потребительских товаров и продуктов питания в Украину. Несмотря на рекордные урожаи, пищевая промышленность развита довольно слабо, и основной ассортимент на полках магазинов обеспечивается либо полностью импортной продукцией, либо произведенной с использованием импортных компонентов. Обо всякой бытовой химии, одежде и технике даже говорить не стоит. Поэтому если в ближайшее время погранпереходы не возобновят работу, с полок магазинов потихоньку начнут исчезать товары, а на оставшиеся цена поползет вверх. Для полного ощущения себя полноправным членом ЕС, к протестам осталось подключиться лишь венграм с румынами. Поляки же собираются бастовать, пока для украинских перевозчиков снова не введут разрешения на каждую отдельную поездку в ЕС, что лишит их существенной части доходов, а часть из них и вовсе обанкротит. Такой вот тернистый путь евроинтеграции.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, польша, украина, татьяна монтян, эксперты, соцсети, перевозчики