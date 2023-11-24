https://ukraina.ru/20231124/1051311828.html

СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы

СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы - 24.11.2023 Украина.ру

СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы

СК России продолжает расследовать факты незаконного привлечения к уголовной ответственности и осуждения на Украине граждан России, сообщает пресс-служба ведомства

2023-11-24T14:13

2023-11-24T14:13

2023-11-24T14:13

новости

новости украины

ск рф

госдума

депутаты

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/78/1019437841_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_196c697011630cc5458ff04923459044.jpg

В связи с незаконным началом досудебного производства на Украине в отношении депутатов Государственной Думы Российской Федерации Следственный комитет начал расследование уголовного дела."Следствие устанавливает конкретных должностных лиц, которые принимали заведомо незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности граждан России. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям судей на Украине, которые заочно вынесли заведомо незаконные приговоры", – говорится в сообщении СК России.Речь идет о вынесенном на днях решении в отношении 52 депутатов Госдумы РФ. Суд Украины приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Офис украинского генпрокурора заявил, что его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины. "Посягнули" депутаты, по мнению генпрокуратуры Украины, дважды. Первый –поддержав 15 февраля 2022 года постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств. Второй – 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины.

https://ukraina.ru/20231122/1051245987.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, ск рф, госдума, депутаты, уголовное дело