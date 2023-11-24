СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы - 24.11.2023 Украина.ру
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СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы
СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы - 24.11.2023 Украина.ру
СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы
СК России продолжает расследовать факты незаконного привлечения к уголовной ответственности и осуждения на Украине граждан России, сообщает пресс-служба ведомства
2023-11-24T14:13
2023-11-24T14:13
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В связи с незаконным началом досудебного производства на Украине в отношении депутатов Государственной Думы Российской Федерации Следственный комитет начал расследование уголовного дела."Следствие устанавливает конкретных должностных лиц, которые принимали заведомо незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности граждан России. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям судей на Украине, которые заочно вынесли заведомо незаконные приговоры", – говорится в сообщении СК России.Речь идет о вынесенном на днях решении в отношении 52 депутатов Госдумы РФ. Суд Украины приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Офис украинского генпрокурора заявил, что его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины. "Посягнули" депутаты, по мнению генпрокуратуры Украины, дважды. Первый –поддержав 15 февраля 2022 года постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств. Второй – 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины.
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новости, новости украины, ск рф, госдума, депутаты, уголовное дело
Новости, Новости Украины, СК РФ, Госдума, депутаты, уголовное дело

СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы

14:13 24.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СК России продолжает расследовать факты незаконного привлечения к уголовной ответственности и осуждения на Украине граждан России, сообщает пресс-служба ведомства
В связи с незаконным началом досудебного производства на Украине в отношении депутатов Государственной Думы Российской Федерации Следственный комитет начал расследование уголовного дела.
"Следствие устанавливает конкретных должностных лиц, которые принимали заведомо незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности граждан России. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям судей на Украине, которые заочно вынесли заведомо незаконные приговоры", – говорится в сообщении СК России.
Речь идет о вынесенном на днях решении в отношении 52 депутатов Госдумы РФ. Суд Украины приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Офис украинского генпрокурора заявил, что его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины.
"Посягнули" депутаты, по мнению генпрокуратуры Украины, дважды. Первый –поддержав 15 февраля 2022 года постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств. Второй – 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины.
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 16:24
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатамПо итогам расследования СБУ и обвинения Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур 52 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ приговорены к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора
 
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