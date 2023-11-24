Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября рассказал журналистам об обеспокоенности из-за движения НАТО в сторону российских границ
"Хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.
В сентябре Песков подчеркивал, что Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте.
11 мая, 08:10Песков назвал НАТО прямым участником украинского конфликтаНАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины