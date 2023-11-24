Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам - 24.11.2023 Украина.ру
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Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам
Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам - 24.11.2023 Украина.ру
Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября рассказал журналистам об обеспокоенности из-за движения НАТО в сторону российских границ
2023-11-24T13:43
2023-11-24T13:43
нато
дмитрий песков
новости
границы
россия
кремль
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"Хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.В сентябре Песков подчеркивал, что Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте.
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нато, дмитрий песков, новости, границы, россия, кремль
НАТО, Дмитрий Песков, Новости, границы, Россия, Кремль

Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам

13:43 24.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября рассказал журналистам об обеспокоенности из-за движения НАТО в сторону российских границ
"Хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.
В сентябре Песков подчеркивал, что Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Песков назвал НАТО прямым участником украинского конфликтаНАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины
 
НАТОДмитрий ПесковНовостиграницыРоссияКремль
 
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