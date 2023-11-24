https://ukraina.ru/20231124/1051310074.html

Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам

Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам - 24.11.2023 Украина.ру

Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября рассказал журналистам об обеспокоенности из-за движения НАТО в сторону российских границ

2023-11-24T13:43

2023-11-24T13:43

2023-11-24T13:43

нато

дмитрий песков

новости

границы

россия

кремль

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"Хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.В сентябре Песков подчеркивал, что Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте.

https://ukraina.ru/20230511/1046105245.html

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нато, дмитрий песков, новости, границы, россия, кремль