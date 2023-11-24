https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html

Александр Полищук: Армии отвинтили календарь, поэтому Россия разгромит ВСУ без "Ржева" и нового "Жукова"

Александр Полищук: Армии отвинтили календарь, поэтому Россия разгромит ВСУ без "Ржева" и нового "Жукова" - 24.11.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Армии отвинтили календарь, поэтому Россия разгромит ВСУ без "Ржева" и нового "Жукова"

С нашим мобилизационным потенциалом мы давно могли перевести всю экономику на военные рельсы, призвать кучу народа без ограничения и проломить все мыслимые и немыслимые линии обороны ВСУ людьми и техникой, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-24T13:27

2023-11-24T13:27

2023-11-24T13:27

интервью

всу

россия

маршал жуков

ржев

сталинград

сво

донбасс

берлин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_305142ed094214d3cc06cd131b944b63.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.25 ноября 1942 года началась наступательная операция Калининского и Западного фронтов по разгрому 9-й немецкой армии генерал-полковника Моделя в Ржевско-Вяземском выступе. Из-за неудачного исхода операции, обернувшейся большими потерями наших войск, в советское время события подо Ржевом были малоизвестны.- Александр знаменитый советский разведчик Павел Судоплатов уверял, что советское командование через своего агента слило информацию о готовящемся ударе на Ржев, якобы чтобы прикрыть наступление под Сталинградом, которое в итоге стало полной неожиданностью для Паулюса, а вот под Ржевом удар Красной Армии захлебнулся. Поэтому ли операция "Марс" считалась секретной в советское время, в чем смысл трагических событий на берегах Вазузы?- Понятия не имею откуда Павел Анатольевич это взял. Возможно, решил немножко хайпануть над неучами на старости лет. Арифметика простая – "Марс" захлебнулся из-за огромной концентрации немецких подвижных соединений на направлении наших главных ударов. Накануне 25 ноября 1942 года в полосе Калининского и Западного фронта немцы имели: 2-я, 5-я, 9-я, 1-я танковые дивизии и дивизия "Великая Германия" плюс в ближайшем резерве стояла 20-я тд, которую позже ввели в бой под Белым. Там же оперировали 14-я и 36-я моторизованные дивизии, но они хоть и были моторизованные, но танков тогда еще не имели.Датой окончания "Марса" считается 20 декабря 1942 года. К этому моменту в помощь Моделю были переброшены все ударные дивизии из-под Ленинграда. 12-я тд была введена в бой под Белым, а 8-я танковая и 20-я моторизованная пошли в бой под Великими Луками.В то же время наши ввели в бой всего лишь 1-й, 2-й и 3-й механизированные корпуса, а также 5 и 6 танковые корпуса. То есть против 5 наших ударных соединений немцы бросили в бой 8 дивизий с танками и еще 3 моторизованные, и все это лакировала масса крупнокалиберной моторизованной артиллерии корпусного и армейского подчинения. Странно было ожидать иной результат операции. Жуков "Марс" не планировал, он в то время был под Сталинградом - по сути он реализовывал чужой план. Но, как ни странно, а положительный результат был. Жуков выяснил, что против него действуют подвижные соединения из группы армий Север, при чем к окончанию Марса минимум две из них 8-я тд и 20-я мд были еще связаны боями под Великими Луками, а 12-я тд была достаточно потрепана в боях против частей Тарасова (41-я армия) и Соломатина (1-й мехкорпус) - в итоге Ленинградская группировка осталась без танков и Жуков немедленно провел операцию "Искра". Блокада Ленинграда была прорвана.Секретной операцией "Марс" был примерно также, как и все неудачные операции ВОВ. Также, как и "Марс" не нашли своего отражения бои за Донбасс летом 1943 года. Все любят писать про победы, и никто не хотел ковыряться в неудачах.Вообще, при всех катастрофах 42-го года Жуков очень достойно вышел из всех ситуаций там, где командовал. С мая 1942 он перестал отвечать за Западное направление и возглавил Западный фронт. Немцы взяли Севастополь и поперли к Волге и на Кавказ. Что делает Жуков? Он тут же наносит удар под Сухиничами, что приводит к демонтажу 24-го танкового корпуса немцев на Воронежском направлении и переброске сильнейших 9-й и 11-й танковых дивизий в полосу его фронта. Тут же он громит немцев в Погорело-Городищенской операции. Затем отражает немецкий "Вирбельвинд". И те же 9-я и 11-я тд, которые совсем недавно разнесли 5-ю танковую армию Лизюкова на Воронежском направлении абсолютно ничего толкового не смогли против фронта Жукова.Затем Жуков и Василевский блеснули под Сталинградом. Тут же шел описанные выше "Марс". Шедевральная реакция Жукова и удар под Ленинградом с прорывом блокады. В конце войны Жуков возглавил главнейшее берлинское направление и эффективно с минимальными потерями разнес все, что ему противостояло, взяв Берлин.- Аналогии с позиционными боями под Ржевом возникают в связи с событиями на фронте СВО. Всегда ли сценарий, по которому наступление превращается в позиционную мясорубку, одинаков?- Нет, ситуация в СВО не имеет ничего общего с позиционными боями Первой мировой или ситуацией подо Ржевом. Причина происходящего в СВО - это нежелание политического руководства РФ ухудшать жизнь простых граждан. Мы же понимаем, что с нашим мобилизационным потенциалом мы давно могли перевести всю экономику на военные рельсы, призвать кучу народа без ограничения и проломить все эти мыслимые и немыслимые обороны ВСУ людьми и техникой. Но Путин делает все, чтобы страна как можно ощущала лишения, связанные с войной. Он платит безумные зарплаты военным, сохранил все социальные программы и выплаты и делает все, чтобы уничтожить врага силой массы снарядов и ракет минимизируя потери личного состава. Поэтому происходящее на фронте это не глупость или неумение воевать нашего командования – это потому что политическое руководство страны не хочет, чтобы мы пережили то, что творилось в обществе в Первую и Вторую мировые войны.- Ржев называют "крупнейшим поражением" маршала Жукова. Восприятие этой фигуры прошло путь от возвеличивания в советское время до ниспровержения в постперестроечную эпоху: "маршал-мясник", который гнал толпы красноармейцев на немецкие пулеметы, не считаясь с потерями, потому что "бабы еще нарожают"… Что вы думаете о роли Георгия Константиновича, со дня рождения которого 1 декабря исполнится 127 лет, в Победе в Великой Отечественной войне?- Тот, кто рассуждает про немецкие пулеметы, не представляют себе технологию прорыва обороны противника в то время. Но для этого надо понять, с чем мы подошли к лету 1942 года.Благодаря политической нерешительности Сталина, который игнорировал предложение военных нанести упреждающий удар, мы получили разгром 1941 года. Довоенная армия была уничтожена или оказалась в плену, огромные потери в артиллерии, танках и авиации, а также потеря боеприпасов. Плюс из-за быстрейшего продвижения немцев пришлось эвакуировать промышленность, а потом налаживать выпуск снарядов, бронетехники и прочего на новом месте. К тому же весной 1942 разгромленные танковые войска РККА переживали новое рождение – формировались танковые и механизированные корпуса. Но все новое - всегда сырое. Этим только учились пользоваться, подбирали командиров меняли некомпетентных, плюс танковые парк состоял во множестве из легких танков Т-60 и Т-70, что, конечно же, влияло на ударные возможности корпусов.В итоге что мы имеем: артподготовка жидкая ввиду лимита боеприпасов, танков мало, часть из них легкие и они не надежные из-за выпуска на новых мощностях на востоке. Плюс пехота в большинстве своем новобранцы. А немец лупит с крупнокалиберных стволов артиллерии без ограничения, сидит в обороне и имеет танковую поддержку уже модернизированных к тому моменту танков с длинными стволами для которых наши Т-34 и КВ уже не проблема.В день наступления мы проводит жидкую артподготовку, и пехота поднимается в атаку, бежит кучей на ходу не стреляет - не хватает опыта штурмовых и атакующих действий, так как вчерашние новобранцы. Но так как арты не хватает, оживают пулеметы, прижимающие пехоту к земле, тут же вызывается огонь минометов и гаубиц. Пехота прорежена и отходит. Если есть танки, то максимум, на что их хватает, это уничтожить несколько оживших пулеметных точек и накрыть несколько позиций минометов и тяжелого пехотного вооружения. За это время немцы перебрасывают к месту атаки длинноствольные штурмовые орудия или танки, а также подтягивают современные убойные ПТО ПАК-38 и ПАК-40 – атака отбита, прорыв запечатан, прорвавшиеся уничтожены.Как это ломать? Только наращиванием производства вооружения, боеприпасов и еще большее обучение пехоты штурмовым действиям, но, к сожалению, передышек не было, чтобы что-то нарастить или накопить, или дообучить. Как говорили в фильме "В бой идут одни старики": "немец - мужчина серьезный". Так что не будете атаковать вы, будут атаковать немцы. Отсюда постоянная активность и потери как в пехоте, так и в танках.Сейчас мы всего этого избежали, плюс у нас массы FPV-дронов, "Ланцетов", ракет. Это дает нам ту самую длинную руку, которая позволяет наносить поражение врагу, не подвергая опасности свой личный состав.- Один иностранный военный эксперт после начала СВО заявил, что Россия могла бы победить на Украине, но у нее сейчас нет своего "Жукова". Согласны ли вы с таким утверждением?- Россия и так победит на Украине, у наших военных сейчас есть та свобода, которой не было у Жукова. Жуков всегда ценил жизни солдат, и я не думаю, что его действия сильно отличались бы от действий нашего командования – сейчас у армии отвинтили календарь, политики не лезут в боевые действия и наша страна армии дает все, что соответствует требованиям современной войны. Учитывая, что Жуков имел очень свежий, тонкий ум, он бы оценил все те возможности, которые дают новые вооружения, так же как он успешно пользовался всеми новинками за всю свою военную карьеру – начиная от дерзкой танковой атаки на Халхин-Голе и заканчивая блестящими Висло-Одерской и Берлинской операциями.Поэтому нет, с утверждениями иностранного военного эксперта я не согласен – армия воюет не от хотелок полководца, а от того какие задачи ей ставит политическое руководство страны. И Жуков как военный был бы не исключение. Единственное, я думаю, было бы жестче, так это дисциплина – никаких военкоров, пьянок, наркотиков и прочего, что сопутствует современным боевым действиям, было бы на порядок меньше.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20231119/1032697900.html

https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html

https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html

ржев

сталинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, маршал жуков, ржев, сталинград, сво, донбасс, берлин