https://ukraina.ru/20231124/1051305262.html

ВСУ обстреливают Белгородскую область около 30 раз ежедневно - Гладков

ВСУ обстреливают Белгородскую область около 30 раз ежедневно - Гладков - 24.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреливают Белгородскую область около 30 раз ежедневно - Гладков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 30 раз, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в телеграм-канале

2023-11-24T10:49

2023-11-24T10:49

2023-11-24T10:49

новости

россия

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы

всу

вооруженные силы украины

губернатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b6df9e98cd16fc11eeaed2363a7c7a35.jpg.webp

Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал информацию об ударах со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области за 23 ноября.По пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 32 снаряда, включая шесть взрывных устройства, сброшенных с беспилотников. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, поврежден автомобиль, уточнил глава области.В Белгородском районе под обстрел попали село Журавлёвка (9 артиллерийских снарядов), село Нехотеевка (4 снаряда), Щетиновка (5 снарядов). Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства.В Валуйском городском округе в селе Долгое с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса.Он уточнил, что мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу, его оказывают всю необходимую помощь. В результате взрыва поврежден один автомобиль.Также на окраине Козинки с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – установлено 6 прилетов.В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда.В результате данных обстрелов никто не пострадал, уточнил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231123/1051254535.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, губернатор