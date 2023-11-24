https://ukraina.ru/20231124/1051304171.html
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА - 24.11.2023 Украина.ру
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
Волгоградская область не пострадала в результате атаки трёх украинских беспилотников, нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом губернатор Андрей Бочаров 24 ноября сообщает в телеграм-канале администрация региона
2023-11-24T09:55
2023-11-24T09:55
2023-11-24T09:55
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волгоград
губернатор
андрей бочаров
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"Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - сказал Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью.
https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волгоград, губернатор, андрей бочаров, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Волгоград, губернатор, Андрей Бочаров, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
Волгоградская область не пострадала в результате атаки трёх украинских беспилотников, нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом губернатор Андрей Бочаров 24 ноября сообщает в телеграм-канале администрация региона