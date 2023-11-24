Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051304171.html
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА - 24.11.2023 Украина.ру
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
Волгоградская область не пострадала в результате атаки трёх украинских беспилотников, нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом губернатор Андрей Бочаров 24 ноября сообщает в телеграм-канале администрация региона
2023-11-24T09:55
2023-11-24T09:55
новости
россия
волгоград
губернатор
андрей бочаров
пво
бпла
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042816443_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c7d386fed784d466a867ebd94e4dad55.jpg
"Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - сказал Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью.
https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html
волгоград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042816443_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2ea0c1e5ca5cc0a4d0406b41b77957fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волгоград, губернатор, андрей бочаров, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Волгоград, губернатор, Андрей Бочаров, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

09:55 24.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
Волгоградская область не пострадала в результате атаки трёх украинских беспилотников, нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом губернатор Андрей Бочаров 24 ноября сообщает в телеграм-канале администрация региона
"Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - сказал Бочаров.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
09:35
Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноябряНад Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 дронов. В НАТО призвали упростить перемещение военной техники в границах ЕС
 
НовостиРоссияВолгоградгубернаторАндрей БочаровПВОБПЛАВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Финляндия может огранить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки - FT
10:35Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
10:15В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
09:55Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
09:46Конец эпохи майдана. Польский проект Америки
09:35Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноября
09:35"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ
09:22Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии
09:13Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября
09:12Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области
09:07Дмитрий Медведев, биография
09:05Арсен Аваков, биография
09:00Виктор Янукович, биография
08:50Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:44В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
08:29Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:23Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
08:08Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
07:55Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
07:52Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
Лента новостейМолния