https://ukraina.ru/20231124/1051304171.html

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА - 24.11.2023 Украина.ру

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

Волгоградская область не пострадала в результате атаки трёх украинских беспилотников, нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом губернатор Андрей Бочаров 24 ноября сообщает в телеграм-канале администрация региона

2023-11-24T09:55

2023-11-24T09:55

2023-11-24T09:55

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"Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - сказал Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью.

https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html

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новости, россия, волгоград, губернатор, андрей бочаров, пво, бпла, всу, сво