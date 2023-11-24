https://ukraina.ru/20231124/1051302917.html

Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области

Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области - 24.11.2023 Украина.ру

Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области

Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области Украины. Об этом 24 ноября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале

2023-11-24T09:12

2023-11-24T09:12

2023-11-24T09:27

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олег синегубов

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"В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов.О каком объекте идет речь, он не уточнил.

https://ukraina.ru/20231123/1051272108.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, украина, харьковская область, олег синегубов