Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области - 24.11.2023 Украина.ру
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Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области
Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области - 24.11.2023 Украина.ру
Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области
Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области Украины. Об этом 24 ноября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
2023-11-24T09:12
2023-11-24T09:27
новости
бпла
украина
харьковская область
олег синегубов
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"В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов.О каком объекте идет речь, он не уточнил.
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новости, бпла, украина, харьковская область, олег синегубов
Новости, БПЛА, Украина, Харьковская область, Олег Синегубов

Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области

09:12 24.11.2023 (обновлено: 09:27 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области Украины. Об этом 24 ноября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
"В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов.
О каком объекте идет речь, он не уточнил.
Вчера, 12:07
Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - властиГлава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о взрывах на промышленных объектах области
 
НовостиБПЛАУкраинаХарьковская областьОлег Синегубов
 
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