Бойцы "Ахмата" нашли "полевую телестудию" ВСУ с муляжами тел российских военных
Бойцы спецназа "Ахмат" при продвижении в Серебрянском лесничестве на Кременском направлении нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской форме, а также фрагментами российской экипировки, красками, имитирующими кровь и другим реквизитом
Об этом РИА Новостям рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные (Центр информационно-психологических операций Украины. – Ред.) фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения. Получается, наш противник, не имея возможности воевать против нас, не имея ни сил, ни средств, ни духа, делает все для того, чтобы хотя бы снимать ЦИПсОшные фильмы и закидывают эти фильмы в интернет, доказывая кому-то, якобы, как они уничтожают в таком прямо массовом количестве российских солдат", - сказал Алаудинов.
ОН назвал сотрудников ЦИПсО "профессиональными тиктокерами" и подытожил, что как бы хорошо ни работал их "Диснейленд", украинским нацистам стоит "принять свое решение и сдаться в плен", а не воевать о последнего украинца.
Во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.
В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.
14:02"Торецк и Нью-Йорк": Кимаковский разъяснил, что даст освобождение АрхангельскогоМинобороны РФ подтвердило освобождение села Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Этот факт открывает новые дороги перед российской Армией, отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Наступление российской Армии продолжается.
14:38У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под ХарьковомРоссийские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России