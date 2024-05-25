Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ - 25.05.2024 Украина.ру
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Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ
Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ - 25.05.2024 Украина.ру
Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ
ВСУ не могут отбивать российские атаки, ситуация для украинской армии стала критической. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко
2024-05-25T17:14
2024-05-25T17:14
новости
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Федоренко уверен что если российская Армия сохранит темпы продвижения, то возьмет окрестности Часова Яра за пару недель.Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.Наступление российской Армии продолжается.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240422/1054645670.html
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новости, вс рф, всу, украина, new york times
Новости, ВС РФ, ВСУ, Украина, New York Times

Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ

17:14 25.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ не могут отбивать российские атаки, ситуация для украинской армии стала критической. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко
"Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей", - посетовал Федоренко, подытожив, что у ВСУ остался только один путь - отступать.
Федоренко уверен что если российская Армия сохранит темпы продвижения, то возьмет окрестности Часова Яра за пару недель.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
22 апреля, 11:56
Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтамТрудная ситуация ожидает Украину с середины мая. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.
В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.
Наступление российской Армии продолжается.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2024
14:02
"Торецк и Нью-Йорк": Кимаковский разъяснил, что даст освобождение АрхангельскогоМинобороны РФ подтвердило освобождение села Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Этот факт открывает новые дороги перед российской Армией, отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
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