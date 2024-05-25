https://ukraina.ru/20240525/1055287510.html

Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ

Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ - 25.05.2024 Украина.ру

Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ

ВСУ не могут отбивать российские атаки, ситуация для украинской армии стала критической. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко

2024-05-25T17:14

2024-05-25T17:14

2024-05-25T17:14

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Федоренко уверен что если российская Армия сохранит темпы продвижения, то возьмет окрестности Часова Яра за пару недель.Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.Наступление российской Армии продолжается.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240422/1054645670.html

https://ukraina.ru/20240525/1055286055.html

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