Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру рассказал об итогах визита в Москву короля Бахрейна, а также о вариантах исхода ближневосточного конфликта и об угасании геополитического влияния США:
00:32 - Об итогах визита короля Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в Москву;
03:54 - О вариантах исхода войны на Ближнем Востоке;
09:32 - О схожести внешних целей на Украине и на Ближнем Востоке;
13:36 - Об ослаблении геополитического влияния США на европейском треке;
16:08 - Насколько далеко могут зайти судьи МУС?
19:59 - Что спасёт Биньямина Нетаньяху?
03:54 - О вариантах исхода войны на Ближнем Востоке;
09:32 - О схожести внешних целей на Украине и на Ближнем Востоке;
13:36 - Об ослаблении геополитического влияния США на европейском треке;
16:08 - Насколько далеко могут зайти судьи МУС?
19:59 - Что спасёт Биньямина Нетаньяху?
13:06Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 маяГосбюро расследований Украины открыло дело в отношении командования 125 обр за плохую оборону Харьковской области. В России отменили проведение танкового биатлона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России