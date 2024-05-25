Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным - 25.05.2024 Украина.ру
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Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным
Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным - 25.05.2024 Украина.ру
Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру рассказал об итогах визита в Москву короля Бахрейна, а также о вариантах исхода ближневосточного конфликта и об угасании геополитического влияния США:
2024-05-25T15:23
2024-05-25T15:23
новости
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биньямин нетаньяху
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
москва
сша
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00:32 - Об итогах визита короля Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в Москву; 03:54 - О вариантах исхода войны на Ближнем Востоке; 09:32 - О схожести внешних целей на Украине и на Ближнем Востоке; 13:36 - Об ослаблении геополитического влияния США на европейском треке; 16:08 - Насколько далеко могут зайти судьи МУС? 19:59 - Что спасёт Биньямина Нетаньяху?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, москва, сша
Новости, Видео, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Москва, США

Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным

15:23 25.05.2024
 
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру рассказал об итогах визита в Москву короля Бахрейна, а также о вариантах исхода ближневосточного конфликта и об угасании геополитического влияния США:
00:32 - Об итогах визита короля Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в Москву;
03:54 - О вариантах исхода войны на Ближнем Востоке;
09:32 - О схожести внешних целей на Украине и на Ближнем Востоке;
13:36 - Об ослаблении геополитического влияния США на европейском треке;
16:08 - Насколько далеко могут зайти судьи МУС?
19:59 - Что спасёт Биньямина Нетаньяху?
Танковый биатлон-2022. Полуфинал - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
13:06
Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 маяГосбюро расследований Украины открыло дело в отношении командования 125 обр за плохую оборону Харьковской области. В России отменили проведение танкового биатлона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиВидеоБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаМоскваСША
 
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Заголовок открываемого материала
15:23Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным
14:58СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
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