https://ukraina.ru/20240525/1055286697.html

Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным

Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным - 25.05.2024 Украина.ру

Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру рассказал об итогах визита в Москву короля Бахрейна, а также о вариантах исхода ближневосточного конфликта и об угасании геополитического влияния США:

2024-05-25T15:23

2024-05-25T15:23

2024-05-25T15:23

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00:32 - Об итогах визита короля Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в Москву; 03:54 - О вариантах исхода войны на Ближнем Востоке; 09:32 - О схожести внешних целей на Украине и на Ближнем Востоке; 13:36 - Об ослаблении геополитического влияния США на европейском треке; 16:08 - Насколько далеко могут зайти судьи МУС? 19:59 - Что спасёт Биньямина Нетаньяху?

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новости, видео, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, москва, сша