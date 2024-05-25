https://ukraina.ru/20240525/1055288228.html

"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине

"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине - 25.05.2024 Украина.ру

"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине

В Харькове прогремели взрывы, стало известно о пожаре в строительном гипермаркете "Эпицентр"

2024-05-25T18:10

2024-05-25T18:10

2024-05-25T18:10

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О взрывах в первой столице Украины сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своём телеграм-канале в 16:02."Взрывы в городе. Будьте осторожны!" - отметил Терехов.Через четыре минуты он сообщил о том, что предварительно был прилёт в спальном районе города, "в плотной гражданской застройке".Ещё через 10 минут мэр Харькова сообщил о том, что произошло попадание в строительный супермаркет."Предварительно — попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших — требует уточнения", - указал Терехов.В 16:32 он заявил, что "уже точно известно о двух погибших". Спустя 16 минут Терехов также заявил о большом количестве пропавших без вести."Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненных", - отметил он, назвав произошедшее "терроризмом".Украинские СМИ уточнили, что взрыв прогремел в строительном гипермаркете "Эпицентр".В 16:59 российский военкор, работающий на харьковском направлении, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" объяснил смысл происходящего."Расскажу вам интересную историю. Решил как то Мамкин Пирожок (прозвище начальника Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.) придумать такой способ маскировки, чтобы его подопечный сблёв ничем не выдавал себя и не попадал под наш удар. Ходили эти товарищи в гражданке, собирались на совещания маленькими группами в каком-нибудь общественном месте, например супермаркете. Заигравшись в шпигунов, Буданчик даже часть охраны супермаркета на самом деле сделал из бойцов ГУР. Днём работает магазин, на его склады на обычных машинах завозятся товары, только в упаковках там не туалетная папира или ёршики для унитазов, а вооружение. Группы же ходящих по супермаркету молодых мужчин, на самом деле не покупатели стройматериалов, а солдаты, которые подошли к определённому времени и готовятся зайти в неприметную дверь в одном из складов", - отметил он.По его словам, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) довольно долго использовал гражданские объекты в качестве прикрытия."Довольно долго под прикрытием таких гражданских объектов, Буданчик планировал операции, складировал оружие и проводил сосредоточение личного состава, схема ведь и правда очень удобная. Днём магазин, а и днём, и ночью ПВД, плюс склад РАВ. Более того, в таких магазинах хранятся не только патроны-гранатомёты, но и боекомплект к тому же "Вампиру" или "Урагану". Что самое мерзкое, так это то, что подонков даже перевозят на желтых автобусах с надписью "Дети", правда с занавешенными окнами. Иногда шторка отодвигается и добрые русские люди, до сих пор живущие в оккупации на Харьковщине, успевают заметить и сфоткать петушиный гребень гуровца. Не удивлён тому, что строительный гипермаркет в Харькове сгорел, более того советую мирным харьковчанам держаться от него подальше, не ровен час сдетонирует "туалетная бумага", причем сдетонирует так, что соседний квартал снесёт", - написал военкор.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на то, что ВСУ используют гражданских как щит."Собственно то, о чем я неоднократно писал. "Хитрость" "кракеновцев" (бойцов спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN –Ред.), и вообще ВСУ в использовании гражданских объектов для маскировки ПВД, складов, и тп, оборачивается тем, что они мирных граждан по сути берут в заложники. Так что кто из граждан Украины хочет повозмущаться ударами по таким замаскированным объектам, стоит заткнуться и посмотреть множество подобных примеров когда ВСУшники маскируются под гражданские объекты. После этого, понятия гражданский объект, увы отсутствует, в том числе и по международным правилам ведения боевых действий. И вина в этом на украинской армии, которые уничтожили разделение на комбатантов и нонкомбатантов", - отметил он в своём телеграм-канале в 17:30.В 17:32 случившееся в Харькове прокомментировал и Владимир Зеленский. Он использовал произошедшее как повод о просьбе оружия и разрешения бить вглубь России."Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решительность — для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы <...>не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных <...> ударов", - заявил Зеленский.Ко времени заявления Зеленского Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о 2 погибших и 24 раненных.Тем временем на Украине задались вопросом, кому выгодно случившееся."Прилёт по "Эпицентру" в Харькове и пожар после случившегося. Это, безусловно, трагедия. Но давайте зададим вопросы, кому выгодно: 1. Сейчас начался прогрев темы, что Запад должен дать разрешение ВСУ наносить удары Западным вооружением по территории России. И тут на тебе масштабная трагедия. 2. Спровоцировать активное участие в конференции по Украинскому кризису в Швейцарии. 3. Прокачать моральный дух армии и общества. Обосновать таким способом ужесточение мобилизации. 4. Отвлечь массы от поражений ВСУ. 5. Повысить уровень агрессии в адрес русских. Всем оружейным лобби важно стравливать стороны, чтобы всегда продавать вооружение. 6. Отвлечь общество от нелегитимности Зеленского. 7. Отвлечь массы от повышение налогов, тарифов, цен и т.д. Власти Зе Ермака выгодна трагедия во всех смыслах, чтобы снова сместить акценты в ту сторону, которую им выгодно. Стоит добавить, что могло быть место провокации. Формула простая. Ночью завозят некие ящики на военных грузовиках в "Эпицентр". Делают это показательно. Это срисовывают русские и наносят удар. Это один из видов провокации", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом авторы канала отмечали, что "ВС РФ могли нанесли удар по "Эпицентру" по каким-то своим причинам"."Будьте осторожны. Война давно идет грязными методами, когда военные живут в [детских] садиках, ставят танки возле многоэтажек, прячут оружие на гражданских объектах и т.д. Люди, в этой игре всего лишь расходный материал", - резюмировали авторы телеграм-канала.В Харькове продолжается тушение пожара.

https://ukraina.ru/20240525/1055285238.html

https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, харьков, украина, россия, кирилл буданов, гур моу, вооруженные силы украины, игорь терехов, владимир зеленский