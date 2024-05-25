"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине - 25.05.2024 Украина.ру
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"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине
"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине - 25.05.2024 Украина.ру
"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине
В Харькове прогремели взрывы, стало известно о пожаре в строительном гипермаркете "Эпицентр"
2024-05-25T18:10
2024-05-25T18:10
хроники
эксклюзив
харьков
украина
россия
кирилл буданов
гур моу
вооруженные силы украины
игорь терехов
владимир зеленский
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О взрывах в первой столице Украины сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своём телеграм-канале в 16:02."Взрывы в городе. Будьте осторожны!" - отметил Терехов.Через четыре минуты он сообщил о том, что предварительно был прилёт в спальном районе города, "в плотной гражданской застройке".Ещё через 10 минут мэр Харькова сообщил о том, что произошло попадание в строительный супермаркет."Предварительно — попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших — требует уточнения", - указал Терехов.В 16:32 он заявил, что "уже точно известно о двух погибших". Спустя 16 минут Терехов также заявил о большом количестве пропавших без вести."Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненных", - отметил он, назвав произошедшее "терроризмом".Украинские СМИ уточнили, что взрыв прогремел в строительном гипермаркете "Эпицентр".В 16:59 российский военкор, работающий на харьковском направлении, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" объяснил смысл происходящего."Расскажу вам интересную историю. Решил как то Мамкин Пирожок (прозвище начальника Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.) придумать такой способ маскировки, чтобы его подопечный сблёв ничем не выдавал себя и не попадал под наш удар. Ходили эти товарищи в гражданке, собирались на совещания маленькими группами в каком-нибудь общественном месте, например супермаркете. Заигравшись в шпигунов, Буданчик даже часть охраны супермаркета на самом деле сделал из бойцов ГУР. Днём работает магазин, на его склады на обычных машинах завозятся товары, только в упаковках там не туалетная папира или ёршики для унитазов, а вооружение. Группы же ходящих по супермаркету молодых мужчин, на самом деле не покупатели стройматериалов, а солдаты, которые подошли к определённому времени и готовятся зайти в неприметную дверь в одном из складов", - отметил он.По его словам, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) довольно долго использовал гражданские объекты в качестве прикрытия."Довольно долго под прикрытием таких гражданских объектов, Буданчик планировал операции, складировал оружие и проводил сосредоточение личного состава, схема ведь и правда очень удобная. Днём магазин, а и днём, и ночью ПВД, плюс склад РАВ. Более того, в таких магазинах хранятся не только патроны-гранатомёты, но и боекомплект к тому же "Вампиру" или "Урагану". Что самое мерзкое, так это то, что подонков даже перевозят на желтых автобусах с надписью "Дети", правда с занавешенными окнами. Иногда шторка отодвигается и добрые русские люди, до сих пор живущие в оккупации на Харьковщине, успевают заметить и сфоткать петушиный гребень гуровца. Не удивлён тому, что строительный гипермаркет в Харькове сгорел, более того советую мирным харьковчанам держаться от него подальше, не ровен час сдетонирует "туалетная бумага", причем сдетонирует так, что соседний квартал снесёт", - написал военкор.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на то, что ВСУ используют гражданских как щит."Собственно то, о чем я неоднократно писал. "Хитрость" "кракеновцев" (бойцов спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN –Ред.), и вообще ВСУ в использовании гражданских объектов для маскировки ПВД, складов, и тп, оборачивается тем, что они мирных граждан по сути берут в заложники. Так что кто из граждан Украины хочет повозмущаться ударами по таким замаскированным объектам, стоит заткнуться и посмотреть множество подобных примеров когда ВСУшники маскируются под гражданские объекты. После этого, понятия гражданский объект, увы отсутствует, в том числе и по международным правилам ведения боевых действий. И вина в этом на украинской армии, которые уничтожили разделение на комбатантов и нонкомбатантов", - отметил он в своём телеграм-канале в 17:30.В 17:32 случившееся в Харькове прокомментировал и Владимир Зеленский. Он использовал произошедшее как повод о просьбе оружия и разрешения бить вглубь России."Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решительность — для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы &lt;...&gt;не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных &lt;...&gt; ударов", - заявил Зеленский.Ко времени заявления Зеленского Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о 2 погибших и 24 раненных.Тем временем на Украине задались вопросом, кому выгодно случившееся."Прилёт по "Эпицентру" в Харькове и пожар после случившегося. Это, безусловно, трагедия. Но давайте зададим вопросы, кому выгодно: 1. Сейчас начался прогрев темы, что Запад должен дать разрешение ВСУ наносить удары Западным вооружением по территории России. И тут на тебе масштабная трагедия. 2. Спровоцировать активное участие в конференции по Украинскому кризису в Швейцарии. 3. Прокачать моральный дух армии и общества. Обосновать таким способом ужесточение мобилизации. 4. Отвлечь массы от поражений ВСУ. 5. Повысить уровень агрессии в адрес русских. Всем оружейным лобби важно стравливать стороны, чтобы всегда продавать вооружение. 6. Отвлечь общество от нелегитимности Зеленского. 7. Отвлечь массы от повышение налогов, тарифов, цен и т.д. Власти Зе Ермака выгодна трагедия во всех смыслах, чтобы снова сместить акценты в ту сторону, которую им выгодно. Стоит добавить, что могло быть место провокации. Формула простая. Ночью завозят некие ящики на военных грузовиках в "Эпицентр". Делают это показательно. Это срисовывают русские и наносят удар. Это один из видов провокации", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом авторы канала отмечали, что "ВС РФ могли нанесли удар по "Эпицентру" по каким-то своим причинам"."Будьте осторожны. Война давно идет грязными методами, когда военные живут в [детских] садиках, ставят танки возле многоэтажек, прячут оружие на гражданских объектах и т.д. Люди, в этой игре всего лишь расходный материал", - резюмировали авторы телеграм-канала.В Харькове продолжается тушение пожара.
https://ukraina.ru/20240525/1055285238.html
https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
хроники, эксклюзив, харьков, украина, россия, кирилл буданов, гур моу, вооруженные силы украины, игорь терехов, владимир зеленский
Хроники, Эксклюзив, Харьков, Украина, Россия, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Вооруженные силы Украины, Игорь Терехов, Владимир Зеленский

"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине

18:10 25.05.2024
 
© Фото : скриншот видео Zelenskiy / Official / Telegramпожар в "Эпицентре" в Харькове
пожар в Эпицентре в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : скриншот видео Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Харькове прогремели взрывы, стало известно о пожаре в строительном гипермаркете "Эпицентр"
О взрывах в первой столице Украины сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своём телеграм-канале в 16:02.
"Взрывы в городе. Будьте осторожны!" - отметил Терехов.
Через четыре минуты он сообщил о том, что предварительно был прилёт в спальном районе города, "в плотной гражданской застройке".
Ещё через 10 минут мэр Харькова сообщил о том, что произошло попадание в строительный супермаркет.
"Предварительно — попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших — требует уточнения", - указал Терехов.
В 16:32 он заявил, что "уже точно известно о двух погибших". Спустя 16 минут Терехов также заявил о большом количестве пропавших без вести.
"Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненных", - отметил он, назвав произошедшее "терроризмом".
Украинские СМИ уточнили, что взрыв прогремел в строительном гипермаркете "Эпицентр".
В 16:59 российский военкор, работающий на харьковском направлении, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" объяснил смысл происходящего.
"Расскажу вам интересную историю. Решил как то Мамкин Пирожок (прозвище начальника Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.) придумать такой способ маскировки, чтобы его подопечный сблёв ничем не выдавал себя и не попадал под наш удар. Ходили эти товарищи в гражданке, собирались на совещания маленькими группами в каком-нибудь общественном месте, например супермаркете. Заигравшись в шпигунов, Буданчик даже часть охраны супермаркета на самом деле сделал из бойцов ГУР. Днём работает магазин, на его склады на обычных машинах завозятся товары, только в упаковках там не туалетная папира или ёршики для унитазов, а вооружение. Группы же ходящих по супермаркету молодых мужчин, на самом деле не покупатели стройматериалов, а солдаты, которые подошли к определённому времени и готовятся зайти в неприметную дверь в одном из складов", - отметил он.
Танковый биатлон-2022. Полуфинал - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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По его словам, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) довольно долго использовал гражданские объекты в качестве прикрытия.
"Довольно долго под прикрытием таких гражданских объектов, Буданчик планировал операции, складировал оружие и проводил сосредоточение личного состава, схема ведь и правда очень удобная. Днём магазин, а и днём, и ночью ПВД, плюс склад РАВ. Более того, в таких магазинах хранятся не только патроны-гранатомёты, но и боекомплект к тому же "Вампиру" или "Урагану". Что самое мерзкое, так это то, что подонков даже перевозят на желтых автобусах с надписью "Дети", правда с занавешенными окнами. Иногда шторка отодвигается и добрые русские люди, до сих пор живущие в оккупации на Харьковщине, успевают заметить и сфоткать петушиный гребень гуровца. Не удивлён тому, что строительный гипермаркет в Харькове сгорел, более того советую мирным харьковчанам держаться от него подальше, не ровен час сдетонирует "туалетная бумага", причем сдетонирует так, что соседний квартал снесёт", - написал военкор.
Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на то, что ВСУ используют гражданских как щит.
"Собственно то, о чем я неоднократно писал. "Хитрость" "кракеновцев" (бойцов спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN –Ред.), и вообще ВСУ в использовании гражданских объектов для маскировки ПВД, складов, и тп, оборачивается тем, что они мирных граждан по сути берут в заложники. Так что кто из граждан Украины хочет повозмущаться ударами по таким замаскированным объектам, стоит заткнуться и посмотреть множество подобных примеров когда ВСУшники маскируются под гражданские объекты. После этого, понятия гражданский объект, увы отсутствует, в том числе и по международным правилам ведения боевых действий. И вина в этом на украинской армии, которые уничтожили разделение на комбатантов и нонкомбатантов", - отметил он в своём телеграм-канале в 17:30.
В 17:32 случившееся в Харькове прокомментировал и Владимир Зеленский. Он использовал произошедшее как повод о просьбе оружия и разрешения бить вглубь России.
"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решительность — для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы <...>не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных <...> ударов", - заявил Зеленский.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
07:55
Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 маяГенсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием
Ко времени заявления Зеленского Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о 2 погибших и 24 раненных.
Тем временем на Украине задались вопросом, кому выгодно случившееся.
"Прилёт по "Эпицентру" в Харькове и пожар после случившегося. Это, безусловно, трагедия. Но давайте зададим вопросы, кому выгодно: 1. Сейчас начался прогрев темы, что Запад должен дать разрешение ВСУ наносить удары Западным вооружением по территории России. И тут на тебе масштабная трагедия. 2. Спровоцировать активное участие в конференции по Украинскому кризису в Швейцарии. 3. Прокачать моральный дух армии и общества. Обосновать таким способом ужесточение мобилизации. 4. Отвлечь массы от поражений ВСУ. 5. Повысить уровень агрессии в адрес русских. Всем оружейным лобби важно стравливать стороны, чтобы всегда продавать вооружение. 6. Отвлечь общество от нелегитимности Зеленского. 7. Отвлечь массы от повышение налогов, тарифов, цен и т.д. Власти Зе Ермака выгодна трагедия во всех смыслах, чтобы снова сместить акценты в ту сторону, которую им выгодно. Стоит добавить, что могло быть место провокации. Формула простая. Ночью завозят некие ящики на военных грузовиках в "Эпицентр". Делают это показательно. Это срисовывают русские и наносят удар. Это один из видов провокации", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
При этом авторы канала отмечали, что "ВС РФ могли нанесли удар по "Эпицентру" по каким-то своим причинам".
"Будьте осторожны. Война давно идет грязными методами, когда военные живут в [детских] садиках, ставят танки возле многоэтажек, прячут оружие на гражданских объектах и т.д. Люди, в этой игре всего лишь расходный материал", - резюмировали авторы телеграм-канала.
В Харькове продолжается тушение пожара.
 
ХроникиЭксклюзивХарьковУкраинаРоссияКирилл БудановГУР МОУВооруженные силы УкраиныИгорь ТереховВладимир Зеленский
 
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