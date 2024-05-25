"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны - 25.05.2024 Украина.ру
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"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны
"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны - 25.05.2024 Украина.ру
"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны
Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Обещанные Владимиром Зеленским укрепления так и не были возведены. Об этом в эфире YouTube-канала "Прямой" заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос
2024-05-25T19:07
2024-05-25T19:07
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Он отметил, что причиной такого положения дел, скорее всего, является коррупция, ведь "нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали".В середине марта Зеленский анонсировал строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью в две тысячи километров, а премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что в 2024 году киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (45,7 миллиардов рублей). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар оценила эту сумму как катастрофически недостаточную.Интересно, что несколько дней назад американская газета Politico выпустила материал, в котором утверждалось, что на фоне продвижения российских войск в Харьковской области украинское командование решило направить пять из десяти новых бригад ВСУ на защиту Киева.Также в материале уточнялось, что такие "меры предосторожности" будут приняты из-за опасений Банковой, что российские военные "вновь подойдут к Киеву".Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФНесколько дней назад тему укрепрайонов в украинском обществе обсуждали, когда российские силы подходили к Волчанску Харьковской области. Тогда французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону города. В материале подчеркивалось что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.Французы выяснили, что Волчанск "голый"Чуть позже командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Денис Ярославский сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года."Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском
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"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны

19:07 25.05.2024
 
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Обещанные Владимиром Зеленским укрепления так и не были возведены. Об этом в эфире YouTube-канала "Прямой" заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос
"Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше, но проезжая часто через эти позиции вижу, что ситуация не улучшается один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области — это при въезде со стороны Житомира в Киев там, где стоит дот возле Олимпийского медвежонка. Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем", — отметил Кривонос.
Он отметил, что причиной такого положения дел, скорее всего, является коррупция, ведь "нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали".
В середине марта Зеленский анонсировал строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью в две тысячи километров, а премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что в 2024 году киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (45,7 миллиардов рублей). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар оценила эту сумму как катастрофически недостаточную.
Интересно, что несколько дней назад американская газета Politico выпустила материал, в котором утверждалось, что на фоне продвижения российских войск в Харьковской области украинское командование решило направить пять из десяти новых бригад ВСУ на защиту Киева.
Также в материале уточнялось, что такие "меры предосторожности" будут приняты из-за опасений Банковой, что российские военные "вновь подойдут к Киеву".
Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФ
Несколько дней назад тему укрепрайонов в украинском обществе обсуждали, когда российские силы подходили к Волчанску Харьковской области. Тогда французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону города.
В материале подчеркивалось что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.
Французы выяснили, что Волчанск "голый"
Чуть позже командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Денис Ярославский сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года.
"Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский.
"Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском
 
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