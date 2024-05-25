https://ukraina.ru/20240525/1055288731.html

"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны

"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны - 25.05.2024 Украина.ру

"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны

Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Обещанные Владимиром Зеленским укрепления так и не были возведены. Об этом в эфире YouTube-канала "Прямой" заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос

2024-05-25T19:07

2024-05-25T19:07

2024-05-25T19:07

новости

новости украины

украина

киев

всу

генерал

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/14/1034071492_0:282:4525:2827_1920x0_80_0_0_08506151aaf585171021c9f293523919.jpg

Он отметил, что причиной такого положения дел, скорее всего, является коррупция, ведь "нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали".В середине марта Зеленский анонсировал строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью в две тысячи километров, а премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что в 2024 году киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (45,7 миллиардов рублей). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар оценила эту сумму как катастрофически недостаточную.Интересно, что несколько дней назад американская газета Politico выпустила материал, в котором утверждалось, что на фоне продвижения российских войск в Харьковской области украинское командование решило направить пять из десяти новых бригад ВСУ на защиту Киева.Также в материале уточнялось, что такие "меры предосторожности" будут приняты из-за опасений Банковой, что российские военные "вновь подойдут к Киеву".Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФНесколько дней назад тему укрепрайонов в украинском обществе обсуждали, когда российские силы подходили к Волчанску Харьковской области. Тогда французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону города. В материале подчеркивалось что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.Французы выяснили, что Волчанск "голый"Чуть позже командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Денис Ярославский сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года."Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, киев, всу, генерал, оборона