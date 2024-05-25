https://ukraina.ru/20240525/1055266935.html

Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государства

Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государства - 25.05.2024 Украина.ру

Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государства

В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько легитимен (и легитимен ли вообще) Зеленский после завершения конституционного срока президентских полномочий, грозит ли киевскому режиму военное поражение и не перерастет ли украинский конфликт в нечто куда более масштабное

2024-05-25T17:40

2024-05-25T17:40

2024-05-25T17:41

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политика

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На Украине обсуждают странности исчисления времени "по-зеленски". Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, но он не собирается покидать Банковую. В интервью Reuters Зеленский заявил: "Мои пять лет еще не закончились". И пояснил, что из-за военного положения он собирается продолжить руководить страной.Объяснение не самое убедительное, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил, что военное положение продлевает своим указом не кто иной, как сам Зеленский, а потом это утверждает послушное ему по каким-то причинам парламентское большинство.Эксперт обратил внимание на тот факт, что военное положение на Украине введено без войны, ведь Россия ведет не войну, а проводит спецоперацию, Украина тоже войну никому не объявляла. Так с какой стати в стране введено и продлевается военное положение? - задал он риторический вопрос.По мнению Соскина, события принимают такой оборот, что Зеленский может отбыть куда-либо с визитом и "забыть" вернуться в страну. Саму же страну ожидают очень трудные времена: если боевые действия продлятся, то крупные города Украины обречены, "они не имеют будущего". Согласитесь, это будет уже какая-то совсем другая Украина. Но нынешние властители этого просто не понимают, считает экс-советник Кучмы.Относительно украинцев у хозяев западного мира есть свои планы, считает покинувший страну аналитик Михаил Чаплыга. По его словам, по объективным данным, на Украине сейчас проживают примерно 22-23 миллиона человек. А должно быть меньше."Для того, чтобы работала будущая экономика мира, необходимо, чтобы было 15-18 (миллионов человек — Ред.). Поэтому необходимо предпринять некие действия, которые помогут миллиону человек исчезнуть, и еще четырем миллионам переместиться либо на запад-Запад, в смысле — беженцами, либо на запад Украины, чем разбавить электоральную базу", - рассказал Чаплыга в эфире ютуб-канала APASOV. Отметим: это в том случае, если победят творцы этой самой "будущей экономики мира".Тем временем внутри подконтрольной киевскому режиму части Украины в ответ на усиление давления проявляются если еще не революционные, то уже бунтарские настроения, при этом главным "поджигателем" выступает сам режим. Добровольцы давно закончились, теперь приходится загонять в ряды ВСУ силой. Отметим, что у этой политики есть и сторонники – как среди тех, кому призыв не грозит, так и среди тех, кто уже призван."Время для игр закончилось. Государство обязано включать репрессивный аппарат в вопросе мобилизации. В пехотных подразделениях остается по 30% состава, а около ТЦК танцы с бубном", - пишет в своем аккаунте в одной из соцсетей младший сержант ВСУ Ярослав Нищик. Он призвал закрыть "игры в права человека".По его словам, оружие у ВСУ есть, а вот воевать некому. Потому если "нужно паковать на улицах – значит паковать, не доходит – паковать жестко"."Должна быть максимально жесткая реакция на всех демотиваторов. Просто брать и судить, а потом на рытье окопов независимо от половой принадлежности. Кто будет мне тут писать про концлагерь, права, депутатов, ментов и т.д. – считайте, что я вас послал уже в момент написания", - заявил военный.Понятно, что такой подход разделяют далеко не все. На практике "паковать" людей на улицах уже сейчас не всегда удается. Пока протесты носят стихийный и разрозненный характер. Но, как отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, "если власть действует неадекватно, возникает эффект снежного кома"."Вот это действие мы уже хорошо помним по радикальным событиям, которые даже громко называются революциями. Громко, потому что это не революция. Революции на Украине не было. Но это революционный процесс, потому что это активный процесс… Люди начали проявлять смелость, активность, ведь они уже противодействуют определённому поведению власти", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Политик и предприниматель Павел Себастьянович в эфире одного из интернет-каналов перечислил целый ряд случаев стихийного сопротивления граждан произволу, творимому сотрудниками ТЦК. И предсказал, что в обществе с отсутствием обратной связи между властью и людьми таких инцидентов будет все больше и больше. По его мнению, госаппарат, конечно, может "ощетиниться и отстреливаться", но очевидно, что "эта система уже нежизнеспособна".Что касается перспектив поддержки западных стран, тут не все так однозначно - Запад требует от Зеленского хоть каких-то успехов, но видит, что Украина (киевский режим – Ред.) в последнее время демонстрирует одни только поражения. И военные аналитики на Западе не верят в то, что оружие, которое будет предоставлено Киеву, сможет сыграть какую-то решающую роль, отметил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам эксперта, сегодня у Киева нет той армии, которая была в 2022 году. Теперь ВСУ комплектуется немотивированными людьми, а это совсем другое дело."Человек, который пойман и насильно отправлен в армию, это потенциальный дезертир или же человек, который сдастся в плен, это известно всем", - пояснил политолог. По его словам, произвол ТЦК объясняется спущенными планами поимки новобранцев, сами же сотрудники ТЦК почувствовали себя главной опорой власти, вообще "почувствовали себя властью". Но воевать все равно некому."Мы потеряли огромное количество людей, огромное количество людей потеряли. Мы потеряли большое количество разного рода объектов инфраструктурных, мы потеряли экономику фактически, у нас фактически экономика превратилась в руины. Мы полностью зависим сейчас от западных финансовых вливаний. У нас некем воевать, и мы фактически все больше и больше вымываем людей из того сектора, который должен потом стать основой возрождения экономики Украины. Мы теряем специалистов", - описал ситуацию Бондаренко. Он добавил, что, если в ВСУ заберут еще 100-200 тысяч человек, все равно нет уверенности, что Киев сможет вернуть территории.О том, что думают российские и украинские эксперты о встрече Путина и Лукашенко и дальнейших в связи с этим планах России - в материале Виктории Титовой Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин* - Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240523/1055219958.html

https://ukraina.ru/20240522/1055193989.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, соскин, михаил чаплыга, константин бондаренко, андрей ермолаев, политика, экономика, эксперты, владимир зеленский