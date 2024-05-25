Бить ракетами по РФ: глава МИД Польши призвал "старшего брата" скомандовать "фас" Киеву, ему ответили - 25.05.2024 Украина.ру
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Бить ракетами по РФ: глава МИД Польши призвал "старшего брата" скомандовать "фас" Киеву, ему ответили
Бить ракетами по РФ: глава МИД Польши призвал "старшего брата" скомандовать "фас" Киеву, ему ответили - 25.05.2024 Украина.ру
Бить ракетами по РФ: глава МИД Польши призвал "старшего брата" скомандовать "фас" Киеву, ему ответили
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию. Об этом написала британская газета The Guardian
2024-05-25T16:05
2024-05-25T16:08
новости
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обстрелы
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Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировав карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.Параллельно группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - PoliticoВ апреле Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В рамках этого пакета Пентагон передал киевскому режиму американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.Ранее то же издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже несколько раз использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.К слову, последний раз сразу десять ATACMS были сбиты российской ПВО над Крымом в ночь на 15 мая.ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила целиРанее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру ранее отметил, что факт передачи Киеву ATACMS - фактически команда "фас" для Украины.Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что политика Вашингтона в части передачи Украине оружия для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.Интересно, что например, канцлер Германии Олаф Шольц не горит желанием превращать конфликт на Украине в войну России с НАТО. Этот факт он недвусмысленно дал понять, комментируя обсуждения о передаче Киеву дальнобойных систем вооружения Taurus.
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новости, россия, польша, мид, сикорский, всу, украина, обстрелы, atacms
Новости, Россия, Польша, МИД, Сикорский, ВСУ, Украина, обстрелы, ATACMS

Бить ракетами по РФ: глава МИД Польши призвал "старшего брата" скомандовать "фас" Киеву, ему ответили

16:05 25.05.2024 (обновлено: 16:08 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию. Об этом написала британская газета The Guardian

"Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины", - говорится в статье.

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировав карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
Параллельно группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.
Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - Politico
В апреле Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
В рамках этого пакета Пентагон передал киевскому режиму американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".
Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.
Ранее то же издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже несколько раз использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.
К слову, последний раз сразу десять ATACMS были сбиты российской ПВО над Крымом в ночь на 15 мая.
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру ранее отметил, что факт передачи Киеву ATACMS - фактически команда "фас" для Украины.
Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"
В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что политика Вашингтона в части передачи Украине оружия для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
Интересно, что например, канцлер Германии Олаф Шольц не горит желанием превращать конфликт на Украине в войну России с НАТО. Этот факт он недвусмысленно дал понять, комментируя обсуждения о передаче Киеву дальнобойных систем вооружения Taurus.
78-я сессия Генассамблеи ООН
11:11
"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечемБерлин оказал Киеву всю помощь, какую только мог. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова опубликовало издание n-tv.
 
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