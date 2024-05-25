Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков - 25.05.2024 Украина.ру
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Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков
Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков - 25.05.2024 Украина.ру
Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Украина.ру, 25.05.2024
2024-05-25T17:59
2024-05-25T17:59
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алексей кочетков
россия
ядерное оружие
ядерное
одесса
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Россией, объяснил, как аресты высокопоставленных военных коррупционеров помогут российской армии одерживать победы, а также высказал своё мнение относительно вероятности бунтов на Украине после того как Зеленский перестал быть легитимным главой государства. 00:26 – польские милитаристские амбиции: игра на нервах или подготовка к войне с Россией? 03:01 – Прибалтика провоцирует Россию на ядерный удар: как к этому относятся в Польше? 05:05 – введут ли Латвия, Литва и Эстония свои войска на Украину? 10:10 – о череде арестов в Минобороны России; 15:06 – об электросамокатах на фронте и о ситуации вокруг Красногоровки; 17:52 – о темпах продвижения российских на Харьковском направлении; 20:54 – опустевшие улицы и торговые центры Украины: агония украинского режима или подготовка к мясным штурмам? 23:31 – просроченный Зеленский и вероятность бунтов на Украине.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, алексей кочетков, россия, ядерное оружие, ядерное, одесса
Новости, Видео, Алексей Кочетков, Россия, Ядерное оружие, ядерное, Одесса

Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков

17:59 25.05.2024
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Россией, объяснил, как аресты высокопоставленных военных коррупционеров помогут российской армии одерживать победы, а также высказал своё мнение относительно вероятности бунтов на Украине после того как Зеленский перестал быть легитимным главой государства.

00:26 – польские милитаристские амбиции: игра на нервах или подготовка к войне с Россией?
03:01 – Прибалтика провоцирует Россию на ядерный удар: как к этому относятся в Польше?
05:05 – введут ли Латвия, Литва и Эстония свои войска на Украину?
10:10 – о череде арестов в Минобороны России;
15:06 – об электросамокатах на фронте и о ситуации вокруг Красногоровки;
17:52 – о темпах продвижения российских на Харьковском направлении;
20:54 – опустевшие улицы и торговые центры Украины: агония украинского режима или подготовка к мясным штурмам?
23:31 – просроченный Зеленский и вероятность бунтов на Украине.
Встреча президентов России и Белоруссии
23 мая, 22:39
Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах БелоруссииОсновой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой
 
НовостиВидеоАлексей КочетковРоссияЯдерное оружиеядерноеОдесса
 
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18:10"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине
17:59Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков
17:40Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государства
17:25Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
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