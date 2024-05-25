https://ukraina.ru/20240525/1055287977.html

Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков

Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков - 25.05.2024 Украина.ру

Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Украина.ру, 25.05.2024

2024-05-25T17:59

2024-05-25T17:59

2024-05-25T17:59

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Россией, объяснил, как аресты высокопоставленных военных коррупционеров помогут российской армии одерживать победы, а также высказал своё мнение относительно вероятности бунтов на Украине после того как Зеленский перестал быть легитимным главой государства. 00:26 – польские милитаристские амбиции: игра на нервах или подготовка к войне с Россией? 03:01 – Прибалтика провоцирует Россию на ядерный удар: как к этому относятся в Польше? 05:05 – введут ли Латвия, Литва и Эстония свои войска на Украину? 10:10 – о череде арестов в Минобороны России; 15:06 – об электросамокатах на фронте и о ситуации вокруг Красногоровки; 17:52 – о темпах продвижения российских на Харьковском направлении; 20:54 – опустевшие улицы и торговые центры Украины: агония украинского режима или подготовка к мясным штурмам? 23:31 – просроченный Зеленский и вероятность бунтов на Украине.

https://ukraina.ru/20240523/1055258608.html

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новости, видео, алексей кочетков, россия, ядерное оружие, ядерное, одесса