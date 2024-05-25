Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил нацеленность Польши и Прибалтики на открытую войну с Россией, объяснил, как аресты высокопоставленных военных коррупционеров помогут российской армии одерживать победы, а также высказал своё мнение относительно вероятности бунтов на Украине после того как Зеленский перестал быть легитимным главой государства.
00:26 – польские милитаристские амбиции: игра на нервах или подготовка к войне с Россией?
03:01 – Прибалтика провоцирует Россию на ядерный удар: как к этому относятся в Польше?
05:05 – введут ли Латвия, Литва и Эстония свои войска на Украину?
10:10 – о череде арестов в Минобороны России;
15:06 – об электросамокатах на фронте и о ситуации вокруг Красногоровки;
17:52 – о темпах продвижения российских на Харьковском направлении;
20:54 – опустевшие улицы и торговые центры Украины: агония украинского режима или подготовка к мясным штурмам?
23:31 – просроченный Зеленский и вероятность бунтов на Украине.
00:26 – польские милитаристские амбиции: игра на нервах или подготовка к войне с Россией?
03:01 – Прибалтика провоцирует Россию на ядерный удар: как к этому относятся в Польше?
05:05 – введут ли Латвия, Литва и Эстония свои войска на Украину?
10:10 – о череде арестов в Минобороны России;
15:06 – об электросамокатах на фронте и о ситуации вокруг Красногоровки;
17:52 – о темпах продвижения российских на Харьковском направлении;
20:54 – опустевшие улицы и торговые центры Украины: агония украинского режима или подготовка к мясным штурмам?
23:31 – просроченный Зеленский и вероятность бунтов на Украине.
23 мая, 22:39Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах БелоруссииОсновой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой