https://ukraina.ru/20240525/1055288897.html

Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"

Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах" - 25.05.2024 Украина.ру

Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"

Президент США Джо Байден не поедет на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, иначе его самого "помножат на ноль". Такое мнение в своем YouТube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин

2024-05-25T19:27

2024-05-25T19:27

2024-05-25T19:27

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соскин

владимир зеленский

джо байден

швейцария

саммит

легитимность

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Он добавил, что рейтинг американского президента стремительно падает, а конкуренцию ему составляет уже не только Дональд Трамп, но и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии."Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армииВ пятницу, 24 мая, американское агентство Bloobmerg сообщило, что Джо Байден не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда""Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.В субботу, 25 мая, китайское издание InfoBRICS написало о том, что Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, заменив его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", - говорится в публикации издания.

https://ukraina.ru/20240525/1055283740.html

https://ukraina.ru/20240525/1055285044.html

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https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html

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новости, соскин, владимир зеленский, джо байден, швейцария, саммит, легитимность