Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах" - 25.05.2024 Украина.ру
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Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"
Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах" - 25.05.2024 Украина.ру
Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"
Президент США Джо Байден не поедет на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, иначе его самого "помножат на ноль". Такое мнение в своем YouТube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
2024-05-25T19:27
2024-05-25T19:27
новости
соскин
владимир зеленский
джо байден
швейцария
саммит
легитимность
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Он добавил, что рейтинг американского президента стремительно падает, а конкуренцию ему составляет уже не только Дональд Трамп, но и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии."Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армииВ пятницу, 24 мая, американское агентство Bloobmerg сообщило, что Джо Байден не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда""Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.В субботу, 25 мая, китайское издание InfoBRICS написало о том, что Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, заменив его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", - говорится в публикации издания.
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новости, соскин, владимир зеленский, джо байден, швейцария, саммит, легитимность
Новости, Соскин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Швейцария, саммит, легитимность

Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"

19:27 25.05.2024
 
© AFP2024 / JIM WATSON, Gints IvuskansЗеленский Байден
Зеленский Байден - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AFP2024 / JIM WATSON, Gints Ivuskans
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Президент США Джо Байден не поедет на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, иначе его самого "помножат на ноль". Такое мнение в своем YouТube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
"По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Ред.) сразу начнут умножать его на ноль", - сказал Соскин.
Он добавил, что рейтинг американского президента стремительно падает, а конкуренцию ему составляет уже не только Дональд Трамп, но и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
В пятницу, 24 мая, американское агентство Bloobmerg сообщило, что Джо Байден не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.
Зеленский
12:07
Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и СШАМирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.
Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда"
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
13:05
"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимностиВладимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда"
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Вчера, 18:10
Путин: легитимность Зеленского закончилась Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
В субботу, 25 мая, китайское издание InfoBRICS написало о том, что Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, заменив его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции.
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", - говорится в публикации издания.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2024
18:32
Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу ЗеленскогоЗапад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS
 
НовостиСоскинВладимир ЗеленскийДжо БайденШвейцариясаммитлегитимность
 
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Заголовок открываемого материала
19:27Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"
19:07"Возле медвежонка": генерал ВСУ не нашел у Киева обороны
18:32Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского
18:10"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на Украине
17:59Кто уже проиграл от того, что Россия взмахнула ядерной дубиной, и как мы пойдём на Одессу – Кочетков
17:40Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государства
17:25Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
17:14Возьмут окрестности за пару недель: командир ВСУ пожаловался американцам на продвижение ВС РФ
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14:38У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом
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13:12Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ
13:06Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая
13:05"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимности
12:25"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко
12:07Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США
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