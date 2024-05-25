Соскин: Байден сыграл с Зеленским в швейцарские прятки, потому что "почувствовал запах"
© AFP2024 / JIM WATSON, Gints IvuskansЗеленский Байден
© AFP2024 / JIM WATSON, Gints Ivuskans
Президент США Джо Байден не поедет на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, иначе его самого "помножат на ноль". Такое мнение в своем YouТube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
"По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Ред.) сразу начнут умножать его на ноль", - сказал Соскин.
Он добавил, что рейтинг американского президента стремительно падает, а конкуренцию ему составляет уже не только Дональд Трамп, но и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.
В пятницу, 24 мая, американское агентство Bloobmerg сообщило, что Джо Байден не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.
12:07Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и СШАМирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.
Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда"
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.
Вчера, 18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
В субботу, 25 мая, китайское издание InfoBRICS написало о том, что Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, заменив его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции.
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", - говорится в публикации издания.