Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника - 25.05.2024 Украина.ру
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Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника - 25.05.2024 Украина.ру
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин
2024-05-25T17:25
2024-05-25T17:25
владимир путин
новости
россия
опк
оборона
спецоперация
производство
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Глава государства отметил, что выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Путин уточнил, что большинство предприятий качественно и в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций идут даже с опережением графика. Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
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владимир путин, новости, россия, опк, оборона, спецоперация, производство
Владимир Путин, Новости, Россия, ОПК, оборона, Спецоперация, производство

Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника

17:25 25.05.2024
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкИнаугурация президента России В. Путина
Инаугурация президента России В. Путина
© Пресс-служба Президента РФ
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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства отметил, что выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
Путин уточнил, что большинство предприятий качественно и в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций идут даже с опережением графика. Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.
Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
"Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!" - отметил Путин.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
14:38
У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под ХарьковомРоссийские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России
 
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