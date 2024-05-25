https://ukraina.ru/20240525/1055287672.html

Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника

Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника - 25.05.2024 Украина.ру

Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин

2024-05-25T17:25

2024-05-25T17:25

2024-05-25T17:25

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Глава государства отметил, что выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Путин уточнил, что большинство предприятий качественно и в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций идут даже с опережением графика. Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".

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владимир путин, новости, россия, опк, оборона, спецоперация, производство