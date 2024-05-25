https://ukraina.ru/20240525/1055287672.html
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника - 25.05.2024 Украина.ру
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин
2024-05-25T17:25
2024-05-25T17:25
2024-05-25T17:25
владимир путин
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оборона
спецоперация
производство
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Глава государства отметил, что выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Путин уточнил, что большинство предприятий качественно и в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций идут даже с опережением графика. Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
https://ukraina.ru/20240525/1055286199.html
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владимир путин, новости, россия, опк, оборона, спецоперация, производство
Владимир Путин, Новости, Россия, ОПК, оборона, Спецоперация, производство
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства отметил, что выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
Путин уточнил, что большинство предприятий качественно и в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций идут даже с опережением графика. Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.
Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
"Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!" - отметил Путин.