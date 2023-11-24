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За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины - 24.11.2023 Украина.ру
За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике из-за её поста в сети в котором она призналась, что ненавидит Польшу. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Спорт"
2023-11-24T01:53
2023-11-24T01:53
2023-11-24T01:53
новости
украина
спорт
художественная гимнастика
сборная украины
польша
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На пост отреагировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, указав, что больше Никольченко не будет "проходить через польский ужас". За неосторожное высказывание прощения просила как сама Никольченко, так и вице-президент украинской федерации гимнастики Ирина Блохина, однако это не помогло.Ранее сообщалось, что более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных, потому как они выехали за пределы Украины на соревнования и не вернулись обратно.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спорт, художественная гимнастика, сборная украины, польша
Новости, Украина, спорт, художественная гимнастика, сборная Украины, Польша
За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике из-за её поста в сети в котором она призналась, что ненавидит Польшу. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Спорт"
"Ненавижу эту страну (прим. ред. – Польшу) всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", – написала в сети гимнастка.
На пост отреагировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, указав, что больше Никольченко не будет "проходить через польский ужас".
За неосторожное высказывание прощения просила как сама Никольченко, так и вице-президент украинской федерации гимнастики Ирина Блохина, однако это не помогло.
Ранее сообщалось
, что более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных, потому как они выехали за пределы Украины на соревнования и не вернулись обратно.