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За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины

За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины - 24.11.2023 Украина.ру

За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины

Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике из-за её поста в сети в котором она призналась, что ненавидит Польшу. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Спорт"

2023-11-24T01:53

2023-11-24T01:53

2023-11-24T01:53

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На пост отреагировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, указав, что больше Никольченко не будет "проходить через польский ужас". За неосторожное высказывание прощения просила как сама Никольченко, так и вице-президент украинской федерации гимнастики Ирина Блохина, однако это не помогло.Ранее сообщалось, что более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных, потому как они выехали за пределы Украины на соревнования и не вернулись обратно.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спорт, художественная гимнастика, сборная украины, польша