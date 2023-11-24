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Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей

Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей - 24.11.2023 Украина.ру

Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей

Заявление, противоречащее ранее распространённой информации, вечером, 23 ноября, сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В эфире телеканала "Киев 24" он не подтвердил смерть второго украинца на границе с Польшей

2023-11-24T00:41

2023-11-24T00:41

2023-11-24T00:41

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Он указал на то, что ситуация на границе Украины с Польшей, вероятно, будет усугубляться. Всё это, считают в Госпогранслужбе, не может положительно влиять на здоровье водителей, стоящих в очереди. Ранее в этот же день посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП, которая как оказалось, не подтверждена. Польские пограничники протестуют на пунктах пропуска с Украиной уже почти три недели. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. СМИ, со ссылкой на организатора акции сообщали, что протесты продлятся минимум до 1 февраля 2024 года.

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новости, украина, польша, протесты, экономика, госпогранслужба