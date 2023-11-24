https://ukraina.ru/20231124/1051296853.html

Украине грозит полная остановка экспорта зерна

Украине грозит полная остановка экспорта зерна - 24.11.2023 Украина.ру

Украине грозит полная остановка экспорта зерна

Полная остановка экспорта зерна грозит Украине из-за внедрения дополнительных правил и механизмов. Аграрии страны бьют тревогу и пишут жалобы депутатам Верховной Рады и правительству

2023-11-24T00:17

2023-11-24T00:17

2023-11-24T00:17

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Как сообщила в четверг, 23 ноября, пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА) принятие законопроектов 10168-2 и 10169-2 без консультаций и привлечения бизнес-ассоциаций приведёт к введению невыполнимых правил и, соответственно, параличу на рынке зерна и полной остановке экспорта. Аграрии указывают, что новые правила приведут к тому, что экспортёры могут оказаться в ситуации, когда они не смогут ни поставить товар, ни получить оплаты за него, чтобы зарегистрировать налоговую накладную. Установление минимальных цен, по которым экспортёры могут отправлять зерно на экспорт, вовсе является невыполнимым, поскольку закладывает механизм постоянного роста минимальной цены экспорта, который в будущем будет превышать реальные цены на мировом рынке, считают в ассоциации. Верховная Рада на заседании 21 ноября поддержала в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169 по "усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту" некоторых товаров, а именно зерна и растительных масел. Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в части налогообложения экспорта зерна и подсолнечного масла во время военного положения. Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке, является “минимизация распространенных схем уклонения от налогообложения при осуществлении плательщиками операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины отдельной сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур)”.Ранее украинские аграрии сообщили, что потеряли более 40 миллиардов долларов после прекращения зерновой сделки. Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, экспорт, зерно, зерновая сделка, законопроекты, верховная рада