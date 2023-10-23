Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки - 23.10.2023 Украина.ру
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Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки - 23.10.2023 Украина.ру
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов
2023-10-23T10:52
2023-10-23T10:52
новости
зерно
украина
потери
зерновая сделка
железная дорога
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После прекращения зерновой сделки украинские аграрии потеряли более 40 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада".По его словам, из-за проседания цены украинские товаропроизводители в этом сезоне потеряли уже более 3,5 млрд долларов, а в целом с февраля 2022 года потери составили 40 млрд долларов."Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", - сказал Марчук.Он добавил, что открытые железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна не сыграет существенной роли в целом, так как по железной дороге можно вывезти небольшой объем украинского зерна."Если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", - сказал Марчук.Как сообщало издание Украина.ру, Италия ранее сообщила о том, что на украинско-венгерской границе планируется строительство сухого порта, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Там появится железнодорожный логистический сортировочный центр.
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новости, зерно, украина, потери, зерновая сделка, железная дорога
Новости, зерно, Украина, потери, зерновая сделка, железная дорога

Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки

10:52 23.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство риса в Краснодарском крае, зерно
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов
После прекращения зерновой сделки украинские аграрии потеряли более 40 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада".
По его словам, из-за проседания цены украинские товаропроизводители в этом сезоне потеряли уже более 3,5 млрд долларов, а в целом с февраля 2022 года потери составили 40 млрд долларов.
"Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", - сказал Марчук.
Он добавил, что открытые железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна не сыграет существенной роли в целом, так как по железной дороге можно вывезти небольшой объем украинского зерна.
"Если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", - сказал Марчук.
Как сообщало издание Украина.ру, Италия ранее сообщила о том, что на украинско-венгерской границе планируется строительство сухого порта, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Там появится железнодорожный логистический сортировочный центр.
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10:52Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
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