https://ukraina.ru/20231023/1050399881.html
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки - 23.10.2023 Украина.ру
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов
2023-10-23T10:52
2023-10-23T10:52
2023-10-23T10:52
новости
зерно
украина
потери
зерновая сделка
железная дорога
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После прекращения зерновой сделки украинские аграрии потеряли более 40 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада".По его словам, из-за проседания цены украинские товаропроизводители в этом сезоне потеряли уже более 3,5 млрд долларов, а в целом с февраля 2022 года потери составили 40 млрд долларов."Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", - сказал Марчук.Он добавил, что открытые железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна не сыграет существенной роли в целом, так как по железной дороге можно вывезти небольшой объем украинского зерна."Если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", - сказал Марчук.Как сообщало издание Украина.ру, Италия ранее сообщила о том, что на украинско-венгерской границе планируется строительство сухого порта, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Там появится железнодорожный логистический сортировочный центр.
https://ukraina.ru/20230426/1045693415.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, украина, потери, зерновая сделка, железная дорога
Новости, зерно, Украина, потери, зерновая сделка, железная дорога
Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов
После прекращения зерновой сделки украинские аграрии потеряли более 40 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада".
По его словам, из-за проседания цены украинские товаропроизводители в этом сезоне потеряли уже более 3,5 млрд долларов, а в целом с февраля 2022 года потери составили 40 млрд долларов.
"Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", - сказал Марчук.
Он добавил, что открытые железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна не сыграет существенной роли в целом, так как по железной дороге можно вывезти небольшой объем украинского зерна.
"Если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", - сказал Марчук.
Как сообщало издание Украина.ру, Италия ранее сообщила о том, что на украинско-венгерской границе планируется строительство сухого порта, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Там появится железнодорожный логистический сортировочный центр.