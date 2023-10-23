https://ukraina.ru/20231023/1050399881.html

Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки

Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки - 23.10.2023 Украина.ру

Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки

Транспорт зерна по железной дороге не в состоянии компенсировать возможности морских портов

2023-10-23T10:52

2023-10-23T10:52

2023-10-23T10:52

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зерно

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зерновая сделка

железная дорога

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После прекращения зерновой сделки украинские аграрии потеряли более 40 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада".По его словам, из-за проседания цены украинские товаропроизводители в этом сезоне потеряли уже более 3,5 млрд долларов, а в целом с февраля 2022 года потери составили 40 млрд долларов."Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", - сказал Марчук.Он добавил, что открытые железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна не сыграет существенной роли в целом, так как по железной дороге можно вывезти небольшой объем украинского зерна."Если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", - сказал Марчук.Как сообщало издание Украина.ру, Италия ранее сообщила о том, что на украинско-венгерской границе планируется строительство сухого порта, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Там появится железнодорожный логистический сортировочный центр.

https://ukraina.ru/20230426/1045693415.html

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новости, зерно, украина, потери, зерновая сделка, железная дорога