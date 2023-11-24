https://ukraina.ru/20231124/1051286133.html

Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране

Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране - 24.11.2023 Украина.ру

Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинцев с очередной "оранжевой" датой такими словами: "Будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось...". Но далеко не все в восторге от такого будущего, ставшего для Украины настоящим.

2023-11-24T07:00

2023-11-24T07:00

2023-11-24T07:00

эксклюзив

украина

эксперты

урсула фон дер ляйен

кость бондаренко

петр порошенко

владимир зеленский

леонид кучма

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"То, что произошло в ноябре 2013-феврале 2014 года, является одной из величайших трагедий в истории Украины", - считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, по отношению к Майдану народ политически расколот на две части."Одна часть, причем достаточно большая, она действительно это осознает как катастрофу, которая произошла в 2013-14 годах и потерю фактически независимости, которая ощутилась в полной мере после 2014 года. Но при этом есть действительно значительная часть, для которой действительно Майдан является неким священным действом", - сказал политолог в интервью интернет-каналу "Да это так".Теперь такое "священное действо" устроить куда сложнее. По словам Бондаренко, нынешняя украинская власть "любое недовольство списывает на кремлевские нарративы — человек просто сам по себе не может быть недоволен в этой ситуации, если человек высказывает какое-то недовольство, значит, ему заплатили… из ФСБ, Кремля",В общем, продолжил эксперт, при Порошенко и Зеленском на Украине действует "универсальная формула: недоволен властью — значит, ты работаешь на Россию".В комментариях к видео читаем: "Костю Бондаренко респект за интеллектуальную честность. В нынешней Украине это достоинство, приближающееся к подвигу".И это не преувеличение.Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин так описывает современное состояние Украины: "по сути, это концлагерь"."Это концлагерь, прямо будем говорить. Это абсолютное попрание Конституции Украины, всех наших свобод, достижений демократии, права выбора, инакомыслия, свободы слова. Это просто беспрецедентное, такое наглое обрушение всех достижений демократической Украины за эти 30 лет… Оно добром не закончится", - заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Соскин отметил, что уже сейчас мы видим открытое столкновение между политическим руководством и военным, парламент фактически утратил легитимность: выборов не было, поэтому "практически уже законодательного органа как такового — нет".По мнению политолога, "идет разложение государства Украина на уровне институций… практически — это демонтаж государства".Соскин подчеркнул, что в стране установлена диктатура, "десятки тысяч людей арестованы за инакомыслие, за критику режима Зеленского, Ермака и "Слуг народа". По сути, в стране назрел революционный кризис, который в отсутствии демократических выборов должен как-то выразиться.Политолог выразил сожаление по поводу того, что когда-то он сам и другие "с 80-х годов" прошлого века добывали независимость Украины — но получается, добывали для того, "чтобы потом артисты, клоуны, дистрибьюторы, ларечники стали во главе страны и пачками в тюрьмы садили патриотов-украинцев".Еще о прогнозах. Комментируя в интервью Украине.ру ноябрьскую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов отметил, что "на самом деле это аналитическая группа Ротшильдов программирует развитие мира".Судя по изображениям, аналитики предполагают, что "Путин и Зеленский в 2024 году, видимо, должны договориться"."Сейчас англосаксы давят на Зеленского с целью вывести его на переговорный процесс, хотя кое-кто мечтает о "войне до последнего украинца". Но такое развитие событий приведет только к одному — полной победе России и разделу западных регионов Украины между интересантами: Польшей, Венгрией, возможно, Румынией". - сказал Дмитрий Ефимов.В свою очередь, Олег Соскин, анализируя интервью президента Украины британскому таблоиду The San, отметил, что "Зеленский совершенно не понимает тех угроз и вызовов, и проблем, с которыми Украина столкнулась и будет еще больше сталкиваться в ближайшее время".По словам эксперта, в стране внутренний раскол усиливается, усиливается внешняя изоляция — окружающие Украину страны "превратились во врагов Украины". Внутри страны углубляется экономический кризис.Соскин констатировал: "видим полный крах и внешней политики, и внутренней экономической и финансовой, военной (политики — Ред.) нынешнего режима Зеленского и этих "Слуг народа", и этого нелегитимного, неконституционного так называемого Верховного Совета — вот такая, к сожалению, ситуация".

https://ukraina.ru/20231123/1051249034.html

https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, урсула фон дер ляйен, кость бондаренко, петр порошенко, владимир зеленский, леонид кучма