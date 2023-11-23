В Харькове будут искать новых бойцов для ВСУ в развлекательных заведениях
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Решение проблем с мобилизацией в регионе обсудили накануне участники заседания Совета обороны Харьковской области
Участники заседания Совета обороны Харьковской области обсудили варианты решения вопросов мобилизации граждан.
"Мы все должны понимать – военные действия продолжаются, враг никуда не делся, поэтому оборона страны – наша общая задача. Среди рассматриваемых вопросов – мобилизационные процессы в области", – сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Было предложено вести работу по поиску уклонистов совместно со всеми ответственными органами и службами и в сотрудничестве с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
"Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях", – добавил Синегубов.
Мобилизация должна происходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины, подчеркнул глава администрации.