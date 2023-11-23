https://ukraina.ru/20231123/1051292594.html

В Харькове будут искать новых бойцов для ВСУ в развлекательных заведениях

В Харькове будут искать новых бойцов для ВСУ в развлекательных заведениях - 23.11.2023 Украина.ру

В Харькове будут искать новых бойцов для ВСУ в развлекательных заведениях

Решение проблем с мобилизацией в регионе обсудили накануне участники заседания Совета обороны Харьковской области

2023-11-23T18:34

2023-11-23T18:34

2023-11-23T18:34

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Участники заседания Совета обороны Харьковской области обсудили варианты решения вопросов мобилизации граждан."Мы все должны понимать – военные действия продолжаются, враг никуда не делся, поэтому оборона страны – наша общая задача. Среди рассматриваемых вопросов – мобилизационные процессы в области", – сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.Было предложено вести работу по поиску уклонистов совместно со всеми ответственными органами и службами и в сотрудничестве с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.Мобилизация должна происходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины, подчеркнул глава администрации.

https://ukraina.ru/20231123/1051291181.html

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