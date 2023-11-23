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Украинцы пытаются сбежать от мобилизации за границу с помощью фиктивного брака

Украинцы пытаются сбежать от мобилизации за границу с помощью фиктивного брака - 23.11.2023 Украина.ру

Украинцы пытаются сбежать от мобилизации за границу с помощью фиктивного брака

Женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с родственником, чтобы он мог избежать мобилизации в ВСУ и сбежать за границу. Молодожёнов задержали украинские полицейские при попытке уехать в Польшу, сообщает 22 ноября прокуратура Львовской области

2023-11-23T14:52

2023-11-23T14:52

2023-11-23T14:52

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Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Ивано-Франковской области за организацию "незаконного вывоза" 20-летнего военнообязанного за границу. Согласно заявлению прокуратуры Львовской области, женщина, "которая имеет инвалидность ІІІ группы, заключила фиктивный брак со своим 20-летним родственником"."Это давало ему право беспрепятственно пересечь госграницу как сопровождающего жену с инвалидностью", – сообщила прокуратура.При попытке въезда в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская" обоих фигурантов задержали. Гражданке с инвалидностью оформили "подозрение" с перспективой привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины. О судьбе её молодого мужа ничего не сказано.Украинские силовики сообщили, что во Львовской области расследуется пять уголовных дел, в которых фигуранты подозреваются в заключении фиктивных браков с целью спасения от мобилизации с бегством за границу.Накануне украинская полиция сообщила о пресечении нескольких "схем" переправки уклонистов в Молдавию и Евросоюз. При этом отмечен рост тарифов за переправку украинцев, опасающихся призыва и мобилизации в ВСУ.Австрийское издание eXXpress со ссылкой на Евростат сообщило: около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения российской СВО. Ещё ранее австрийская пресса сообщала об отказе австрийских властей даже рассматривать ходатайства Киева о выдаче украинских беженцев призывного возраста (18-60 лет).

https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html

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