"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051280256.html
"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай
"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай - 23.11.2023 Украина.ру
"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября рассказал "Известиям" о попытках давления со стороны США на РФ и Китай
2023-11-23T14:25
2023-11-23T14:25
китай
зарубежье
сша
россия
новости
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_020215a18e83c5e7a738f8d0481aa5d3.jpg.webp
"Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно.
https://ukraina.ru/20231123/1051264722.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28dfaa50ebefd8b31ce7e7a245263701.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, зарубежье, сша, россия, новости, дмитрий песков
Китай, Зарубежье, США, Россия, Новости, Дмитрий Песков

"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай

14:25 23.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября рассказал "Известиям" о попытках давления со стороны США на РФ и Китай
"Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу.
И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно.
"Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути", - добавил Песков.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
08:50
Володин назвал задачу, объединяющую Россию и КитайРоссия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах: построением суверенных государств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык
 
КитайЗарубежьеСШАРоссияНовостиДмитрий Песков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Украинцы пытаются сбежать от мобилизации за границу с помощью фиктивного брака
14:49Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
14:49"Это цирк": Боец ВСУ рассказал, как протестующие не пропустили его помолиться в храм УПЦ
14:25"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай
14:22Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине
14:19В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках
14:08Украинским почтальонам разрешили применять оружие
13:42"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ
13:37Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"
13:34Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье
13:31Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах
13:24На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
13:14На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
13:00Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября
12:47Украина – только начало. Запад готовится масштабировать войну
12:38Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
12:28Двое украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
12:17ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков
12:15Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
12:09"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах
Лента новостейМолния