"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября рассказал "Известиям" о попытках давления со стороны США на РФ и Китай
"Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу.
И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно.
"Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути", - добавил Песков.
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