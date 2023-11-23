https://ukraina.ru/20231123/1051280256.html

"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай

"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай - 23.11.2023 Украина.ру

"Абсолютно бесполезно": Песков о попытках давления США на Россию и Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября рассказал "Известиям" о попытках давления со стороны США на РФ и Китай

2023-11-23T14:25

2023-11-23T14:25

2023-11-23T14:25

китай

зарубежье

сша

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новости

дмитрий песков

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"Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно.

https://ukraina.ru/20231123/1051264722.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, зарубежье, сша, россия, новости, дмитрий песков