На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения - 23.11.2023 Украина.ру
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На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения - 23.11.2023 Украина.ру
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
В американский День благодарения на Украине запустили уникальный "поезд-кухню". Об этом 23 ноября сообщил телеграм-канал "Реальний Киев / Украина"
2023-11-23T13:24
2023-11-23T13:24
сша
поезд
посол
помощь
новости
день благодарения
зарубежье
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Первый рейс отправился из Киева в Изюм. Особенность поезда в том, что он может производить до 10 тысяч порций еды в сутки.Еда традиционная для американского праздника – индейка, картофель, пирог. На презентации поезда присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.Киевские власти всеми силами выпрашивают помощь у Запада, прежде всего у США. При этом в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.Результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center свидетельствуют о том, что почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине. Люди считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.
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сша, поезд, посол, помощь, новости, день благодарения, зарубежье
США, поезд, посол, помощь, Новости, день благодарения, Зарубежье

На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения

13:24 23.11.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В американский День благодарения на Украине запустили уникальный "поезд-кухню". Об этом 23 ноября сообщил телеграм-канал "Реальний Киев / Украина"
Первый рейс отправился из Киева в Изюм.
Особенность поезда в том, что он может производить до 10 тысяч порций еды в сутки.
Еда традиционная для американского праздника – индейка, картофель, пирог. На презентации поезда присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.

"Вся еда с первого рейса будет передана полицейским, медикам и спасателям", - говорится в материале.

Киевские власти всеми силами выпрашивают помощь у Запада, прежде всего у США. При этом в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.
Результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center свидетельствуют о том, что почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине. Люди считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.
01:15
В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – PoliticoИздание Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосованием пакета поддержки Украины
 
СШАпоездпосолпомощьНовостидень благодаренияЗарубежье
 
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