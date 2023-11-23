https://ukraina.ru/20231123/1051275990.html
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения - 23.11.2023 Украина.ру
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
В американский День благодарения на Украине запустили уникальный "поезд-кухню". Об этом 23 ноября сообщил телеграм-канал "Реальний Киев / Украина"
2023-11-23T13:24
2023-11-23T13:24
2023-11-23T13:24
сша
поезд
посол
помощь
новости
день благодарения
зарубежье
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Первый рейс отправился из Киева в Изюм. Особенность поезда в том, что он может производить до 10 тысяч порций еды в сутки.Еда традиционная для американского праздника – индейка, картофель, пирог. На презентации поезда присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.Киевские власти всеми силами выпрашивают помощь у Запада, прежде всего у США. При этом в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.Результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center свидетельствуют о том, что почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине. Люди считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.
https://ukraina.ru/20231123/1051261161.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, поезд, посол, помощь, новости, день благодарения, зарубежье
США, поезд, посол, помощь, Новости, день благодарения, Зарубежье
На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения
В американский День благодарения на Украине запустили уникальный "поезд-кухню". Об этом 23 ноября сообщил телеграм-канал "Реальний Киев / Украина"
Первый рейс отправился из Киева в Изюм.
Особенность поезда в том, что он может производить до 10 тысяч порций еды в сутки.
Еда традиционная для американского праздника – индейка, картофель, пирог. На презентации поезда присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.
"Вся еда с первого рейса будет передана полицейским, медикам и спасателям", - говорится в материале.
Киевские власти всеми силами выпрашивают помощь у Запада, прежде всего у США. При этом в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.
Результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center свидетельствуют о том, что почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине. Люди считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.