https://ukraina.ru/20231123/1051275990.html

На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения

На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения - 23.11.2023 Украина.ру

На Украине запустили "уникальный поезд" в честь американского Дня благодарения

В американский День благодарения на Украине запустили уникальный "поезд-кухню". Об этом 23 ноября сообщил телеграм-канал "Реальний Киев / Украина"

2023-11-23T13:24

2023-11-23T13:24

2023-11-23T13:24

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Первый рейс отправился из Киева в Изюм. Особенность поезда в том, что он может производить до 10 тысяч порций еды в сутки.Еда традиционная для американского праздника – индейка, картофель, пирог. На презентации поезда присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.Киевские власти всеми силами выпрашивают помощь у Запада, прежде всего у США. При этом в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.Результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center свидетельствуют о том, что почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине. Люди считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.

https://ukraina.ru/20231123/1051261161.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, поезд, посол, помощь, новости, день благодарения, зарубежье