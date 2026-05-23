MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным предупреждающим сигналом для США и стран Запада на фоне усиливающейся эскалации. Об этом 23 мая сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM)

2026-05-23T20:55

Совместные российско-белорусские ядерные учения, прошедшие с 19 по 21 мая, стали предупреждающим сигналом для стран Запада на фоне эскалации.Как отмечают авторы публикации, учения продемонстрировали высокий уровень развития российского ядерного арсенала и его разнообразие. В Москве, по данным издания, укрепился консенсус о жизненной важности ядерных сил для сдерживания военных действий стран НАТО, о необходимости которого регулярно заявляют западные официальные лица.MWM обращает внимание, что в рамках учений была запущена гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", количество которой в российских Вооружённых силах неуклонно растёт, а дальность практически безгранична. По мнению журнала, это существенно повышает возможности тактического ядерного оружия РФ. Всего в ходе манёвров было запущено шесть различных типов боеприпасов с ядерным потенциалом.Кроме того, издание сообщает, что Военно-морской флот России вывел в море 13 атомных подводных лодок в рамках этих учений.21 мая издание Military Watch Magazine сообщило, что США ускоряют создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" из-за растущей обеспокоенности Пентагона гиперзвуковыми ракетами, которые разрабатывают Россия и Китай. Подробнее в материале Главное за ночь 21 маяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

