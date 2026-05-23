MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/mwm-sovmestnye-yadernye-ucheniya-rf-i-belorussii-stali-moschnym-signalom-dlya-zapada-i-ssha-1079343279.html
MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США
MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США - 23.05.2026 Украина.ру
MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США
Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным предупреждающим сигналом для США и стран Запада на фоне усиливающейся эскалации. Об этом 23 мая сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM)
2026-05-23T20:55
2026-05-23T20:55
россия
новости
запад
сша
пентагон
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061869606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f5bbacd9be545c516a4d251e6cbea23.jpg
Совместные российско-белорусские ядерные учения, прошедшие с 19 по 21 мая, стали предупреждающим сигналом для стран Запада на фоне эскалации.Как отмечают авторы публикации, учения продемонстрировали высокий уровень развития российского ядерного арсенала и его разнообразие. В Москве, по данным издания, укрепился консенсус о жизненной важности ядерных сил для сдерживания военных действий стран НАТО, о необходимости которого регулярно заявляют западные официальные лица.MWM обращает внимание, что в рамках учений была запущена гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", количество которой в российских Вооружённых силах неуклонно растёт, а дальность практически безгранична. По мнению журнала, это существенно повышает возможности тактического ядерного оружия РФ. Всего в ходе манёвров было запущено шесть различных типов боеприпасов с ядерным потенциалом.Кроме того, издание сообщает, что Военно-морской флот России вывел в море 13 атомных подводных лодок в рамках этих учений.21 мая издание Military Watch Magazine сообщило, что США ускоряют создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" из-за растущей обеспокоенности Пентагона гиперзвуковыми ракетами, которые разрабатывают Россия и Китай. Подробнее в материале Главное за ночь 21 маяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061869606_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3d31339ab8875032f8f052bcbd03f030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, запад, сша, пентагон, украина.ру, нато
Россия, Новости, Запад, США, Пентагон, Украина.ру, НАТО

MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США

20:55 23.05.2026
 
© Фото : Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным предупреждающим сигналом для США и стран Запада на фоне усиливающейся эскалации. Об этом 23 мая сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM)
Совместные российско-белорусские ядерные учения, прошедшие с 19 по 21 мая, стали предупреждающим сигналом для стран Запада на фоне эскалации.
Как отмечают авторы публикации, учения продемонстрировали высокий уровень развития российского ядерного арсенала и его разнообразие. В Москве, по данным издания, укрепился консенсус о жизненной важности ядерных сил для сдерживания военных действий стран НАТО, о необходимости которого регулярно заявляют западные официальные лица.
MWM обращает внимание, что в рамках учений была запущена гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", количество которой в российских Вооружённых силах неуклонно растёт, а дальность практически безгранична. По мнению журнала, это существенно повышает возможности тактического ядерного оружия РФ. Всего в ходе манёвров было запущено шесть различных типов боеприпасов с ядерным потенциалом.
Кроме того, издание сообщает, что Военно-морской флот России вывел в море 13 атомных подводных лодок в рамках этих учений.
21 мая издание Military Watch Magazine сообщило, что США ускоряют создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" из-за растущей обеспокоенности Пентагона гиперзвуковыми ракетами, которые разрабатывают Россия и Китай. Подробнее в материале Главное за ночь 21 мая
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиЗападСШАПентагонУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
03:22США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
Лента новостейМолния