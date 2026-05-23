Шекспир в шоке, Плющенко в Азербайджане, Оля Полякова в Лондоне: культурная повестка трещит по швам

Гамлет на роликах, сын Плющенко на коньках в Азербайджане, молдавский "шторм" после Евровидения. Такими страстями отметилась культурная неделя в России и в Европе. А вот на Украине певцы отказываются петь для ВСУ или исполнять свои композиции на мове.

2026-05-23T10:29

Что-то в "лесу сдохло" или просто чувствительные к политическим переменам музыканты почувствовали, что патриотические ноты уже не в тренде? Скорей всего, что так, ибо из страны начали выезжать те, кто еще недавно подпевал Зеленскому и его камарилье.Быть или не быть? Вот в чем вопросСтрасти вокруг нового "Гамлета" в МХТ оказались куда горячее обычного театрального скандала. Дискуссия о постановке с номинантом на "Оскар" Юрой Борисовым в главной роли быстро вышла за рамки разговоров об актерской игре и режиссуре в узком кругу театралов. Наоборот, к обсуждению "испанского стыда" на сцене МХТ присоединились и политики, и депутаты, и деятели культуры, и общественники. Это и понятно: спор ведь развернулся не по поводу игры актеров или своеобразного прочтения вечной классики, и из-за попыток протащить на российскую сцену ту самую европейскую модель "современного искусства", где провокация, деконструкция классики и эпатаж подаются как признак интеллектуальной элитарности. Все как в сказке про голого короля: не каждый поймет тонкую задумку режиссера, а кто не понял- тот дурак и "совок".Поразительно: те, кто еще вчера хохотал над бородатыми женщинами "Евровидения", сегодня аплодируют Офелии в виде рокерши, которую изобразила в спектакле Софья Шидловская. Но все-таки большинство зрителей не оценили попыток режиссера Андрея Гончарова встроить МХТ в глобальный тренд "нового прочтения" Шекспира, где важнее не сам текст, а демонстративный разрыв с традицией и заигрывание с повесточкой. Тут вам и Гамлет в шапочке из фольги, постоянно просящий грудь у мамки, и поедающая на сцене бананы королева Дании Гертруда, и заклинания из "Гарри Поттера", которые произносят герои шекспировской трагедии - на фоне советского холодильника. И вот за это новаторство театралы платили по 200 тысяч рублей, а потом делали вид, что это невесть какой выдающийся эксперимент, и отбивались от критиков ссылками на то, что "непохожего" Гамлета в свое время играли и Смоктуновский, и Высоцкий.Однако российская публика, особенно та ее часть, которая еще воспринимает МХТ как культурный институт, а не площадку для арт-экспериментов, отреагировала на Гамлета Юры Борисова совсем иначе. И не только потому, что происходящее на сцене стало символом культурного копирования Европы - не хватало только черной королевы Гертруды и дяди Клавдия-гомосексуалиста для полного превращения классики в инструмент раздрая. Просто под видом "современной постановки" россиянам продали пошлость и насмешку над культурными ориентирами общества и над классической литературой. Причем дело зашло так далеко, что, например, депутат ГД и первый заместитель председателя комитета по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил, что все театральные постановки, выходящие в России, должны проходить цензурную оценку. По его словам, спектакли обязаны соответствовать духовно-нравственным ценностям россиян."Я считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809 Указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей", - сказал Певцов. Впрочем, цензуре хорошо бы подвергнуть не только театрального Шекспира, но и многие современные киноподелки, вроде "творений" Сарика Андреасяна. Вспоминаются тут слова украинского актера и министра культуры Богдана Ступки. Когда-то он сказал, что все режиссеры и актеры в Советском союзе дружно жаловались на цензуру и цензоров, уверяя, что без этого контроля они бы сразу наснимали гениальных фильмов и наставили бы непревзойденных спектаклей. Но когда СССР рухнул, а вместе с ним и культурная фильтрация, ничего выдающегося украинские режиссеры и актеры представить не смогли. Наоборот, большинство из них "вляпалось" в политику, и пришлось им играть по сценариям совсем не театральных или киношных мэтров. В том числе, и на майданах.А вот в России споры о необходимости введения определенных ограничений в культурной среде свелось к полемике в духе "сам дурак". Так, певец Филипп Киркоров заявил, что критика Дмитрия Певцова в адрес постановки связана с завистью к Юрию Борисову, которого он назвал артистом номер один. Кроме того, Киркоров негативно оценил сам факт публичного обсуждения подобных взглядов, посчитав неправильным выносить личное мнение о спектакле и актерах в общественное пространство."Хочу присоединиться к словам Константина Райкина, который очень правильно сказал: "Если что-то кому-то не нравится в постановке или творчестве коллег, необязательно это выносить на всеобщее обозрение". Возьми телефон, напиши СМС, позвони, встреться, набей морду в конце концов! Зачем устраивать то, что сделал Певцов? Наверное, у него, как у сбитого летчика, сыграла зависть к Юре Борисову, который сегодня звезда номер один, номинант на "Оскар", потрясающий артист, харизматичный, сыгравший роль в одиозном спектакле "Гамлет" на сцене МХТ. Зависть, чистой воды зависть! Вечно Певцову все поперек горла, будь то Киркоров или Борисов", - высказался артист, который не так давно сам просил прощения за то, что "зашел не в ту дверь". А теперь воспевает Борисова за то, что он стал номинантом премии "Оскар" за весьма посредственный (будем уж честны) фильм "Анора". Это что ж выходит, что даже тень американской кинопремии оберегает Борисова и других актеров от любой критики? Неудивительно, что Киркоров оказался тут в меньшинстве, а спектакль "Гамлет" резко раскритиковал и художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Он назвал этот спектакль "театральной катастрофой" и заявил, что современный театр сам создал подобное явление. По мнению Меньшикова, ответственность за появление таких постановок лежит не только на режиссерах, но и на артистах, которые фактически допускают подобные проекты своим молчаливым согласием. Тут можно бы и поспорить с маститым артистом: подобные "окна Овертона" в культуре открываются не стихийно и не сами по себе. Речь идет о многолетнем процессе трансформации культурной среды, где под видом "актуального искусства" последовательно внедрялась идея о том, что традиция - это архаика, классика нуждается в деконструкции, а шок и эпатаж автоматически считаются признаком интеллектуальной смелости. И то, что мы увидели на сцене МХТ - это результат ползучего встраивания классического русского театра в общеевропейскую модель культурного производства, где главная ценность всех спектаклей и постановок - постоянное переделывание их под политическую, социальную или идеологическую конъюнктуру. Кстати, Уильяму нашему Шекспиру, досталось больше всех. Например, два года назад в нашумевшей британской постановке "Ромео и Джульетты" режиссера Джейми Ллойда, Джульетту сыграла темнокожая актриса Франческа Амевуда-Риверс, а сам сценарий был так урезан, что его и автор бы узнал с трудом. Или взять бродвейский мюзикл "Гамильтон", который изначально переосмыслил отцов-основателей США. Исторически белых политических деятелей XVIII века в нем играют чернокожие, латиноамериканские и азиатские актеры, что стало эталоном современной конъюнктурной адаптации. А теперь, выходит, что российские режиссеры и актеры равняются на эти "маяки культуры"? В общем, спектакль "Гамлет" Андрея Гончарова стал не только предметом для споров, но обнажил куда более важную проблему - назревший конфликт внутри российской культурной элиты. С одной стороны - запрос на сохранение традиционного театра и уважение к классическому наследию и вкусам зрителя. С другой - попытка части культурной элиты встроиться в западную систему координат, где успех измеряется не глубиной произведения, а степенью разрушения привычных форм. И судя по реакции публики, далеко не все готовы аплодировать такому выбору на театральной сцене.Спортивные приключения Гном Гномыча в БакуЕще одним скандалом недели стала смена спортивного гражданства сыном фигуриста Евгения Плющенко. "Искренне не понимаю, как можно отказаться от родной страны", - говорил Евгений Плющенко в 2022 году. Также знаменитый фигурист негативно отзывался об атлетах, которые готовы отказаться от флага России ради Олимпиады. Речь, к слову, шла о выступлении в нейтральном статусе, а не об уходе в другие сборные. Но всего четыре года спустя сын двукратного олимпийского чемпиона - Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, сменил флаг и будет выступать за Азербайджан. Неудивительно, что в таком контексте новость о том, что 13-летний наследник Плющенко будет представлять далеко не дружественный РФ Азербайджан, вызвала резкую реакцию в соцсетях. Евгений Плющенко и его сын даже закрыли свои аккаунты в инстаграме*. Однако, закрытость - не повод не разобраться в происходящем за спортивными кулисами. Пытаясь объяснить, почему из всех возможных вариантов для Александра выбрали именно Азербайджан, можно вспомнить о многолетнем и весьма успешном сотрудничестве "Ангелов Плющенко" с Екатериной Рябовой, которая попадала в топ-10 на чемпионате мира и дважды была шестой на чемпионате Европы. Екатерина начала представлять Азербайджан задолго до перехода к Плющенко, но руководство академии не могло не взаимодействовать с местной федерацией. Cам отец юного спортсмена отделался фразой о том, что "надеется на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта". Но вот на поддержку политикума и значительной части общества он теперь вряд ли сможет рассчитывать. "Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна", - рубанул депутат Госдумы Милонов. Он также отметил, что Александру Плющенко в России оказывали поддержку. "Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно", - резюмировал депутат. При этом 13-летний Александр Плющенко заявил, что был и остается русским, а спортивное гражданство получил всего на пять лет. Однако, "звездному мальчику" уже военкоры объяснили, что это так не работает."Некто Гном Гномыч, сын фигуриста Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Я просто не буду ждать очередных приколов про то, что независимо от флага триумф русской школы фигурного катания понятен всему миру. Или рассказов о том, что судей и зрителей коррёжит от русского лица, даже под другим флагом. И все такое прочее, вплоть до "они-шли-к-этому-всю-жизнь". На самом-то деле, под флагом Азербайджана все видят не "русскую школу", а азербайджанца. Так же, как под американским флагом в этом году было глупо кричать про русских фигуристок и их школу. Ну и лично мне наплевать на то, кто к чему шёл всю жизнь, это их история, меня она давно не приводит в восторг. Есть хороший пример Айлин Гу. Она китаянка, но родилась в США и там стала звездой фристайла. Была очень популярна в Китае и, в итоге, сменила спортивное гражданство. А потом жаловалась за волны хейта, угрозы смертью и потерянные контракты в США... Мог бы привести такой пример! Но не буду, потому, что мне уже давно объяснили, что русские люди не движимы такой звериной ненавистью, как я. Просто про спортивные гражданства и "патриотизм" звёзд неплохо было бы разобраться где-то в районе 2018-го, но тогда надо было радоваться, что кто-то там из нейтральных спортсменов нарисовал матрёшки на кроссовках. А сейчас 2026 год, и все что могло произойти - уже произошло. И все, что "патриоты", которые шли к этому всю жизнь могли сделать - уже сделали", - резко высказался военблогер "Астрахань". Ну, и где он не прав?Гайтана отказалась бесплатно петь для ВСУ, а Alyona Alyona послали на фронтНа Украине артисты отказываются петь бесплатно в поддержку ВСУ. Так, певица Гайтана не захотела на шару выступить на благотворительном концерте "Нашебачення", запросив 20 тысяч евро за песню. Мероприятие проходило в поддержку украинских военных, большинство артистов выступили бесплатно. В концерте приняли участие Даша Астафьева, Джамала, Тина Кароль и многие другие. Все музыканты выступили бесплатно, но вот Гайтана запросила миллион гривен, чем вызвала войну хейта."Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются. Ну, Гайтана сказала - 20 тысяч евро. Мы такие… даже если бы она сказала тысячу долларов, все равно не смогли бы заплатить. Поэтому мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно", - пафосно высказался артист-юморист Антон Тимошенко, который тоже бесплатно смешил всу-шников. В свою очередь Гайтана дала понять, что ее прагматичный подход вызван громким скандалом с группой "Бумбокс", которую саундпродюсер Олег Аджикаев обвинил в мошенничестве и крысятничестве гонораров. Он заявил, что не получил выплаты за свою работу над песнями из альбома "Тайный код: Рубикон", а также обвинил менеджмент в нарушении авторских прав. Из-за этого имущественного спора часть треков группы (а также совместные работы с певицей Тиной Кароль) была временно заблокирована на некоторых стриминговых сервисах. В ответ лидер группы Хлывнюк заверил, что все деньги от концертов "Бумбокс" идут исключительно "хлопцам из ВСУ", вот только никаких отчетов не представил. Зато нарвался на обвинения в том, что прокручивает полученные средства через российскую компанию. Еще немного и "Бумбоксов" российскими агентами объявят- несмотря на их концерты на границе с Крымом в пользу "политзаключенных" крымских татар, и "военную" службу самого Хлывнюка в патрульной полиции.Стоит ли удивляться что нашлась такая принципиальная Гайтана, отказавшаяся играть в игру "споем для ВСУ даром"? И наверняка примеру певицы последуют и другие музыканты.Не менее интересно, что публика одновременно затравила поющий патриотичный кусок сала - рэпершу Alyona Alyona. Бывшая участница "Евровидения" оказалась в центре громкой дискуссии после своих высказываний о мобилизации и работе ТЦК. Исполнительница раскритиковала мужчин, которые уклоняются от службы во время войны, заявив, что не собирается оправдывать тех, кто избегает выполнения воинского долга. По словам артистки, страх перед мобилизацией не может быть оправданием в условиях войны.На публикацию отреагировал пользователь, представившийся военнослужащим с десятилетним опытом службы. Он обвинил бывшую воспитательницу детского сада в том, она призывает других идти в армию, хотя сама не имеет военного опыта. И предложил исполнительнице хип-хопа самой пойти воевать - тем более, что на Украине сейчас активно прогревается тема женской мобилизации. "Что тебе мешает пойти? Медиком, поваром, оператором БПЛА, связистом? Или на медийном фронте не будет кем воевать? Это тебе вопрос от военного, который добровольно служит 10 лет" - написал вояка. В ответ певица парировала, что служить не обязана: "Я полезна на том месте, где есть. Имея возможность выезжать за границу, делаю больше, чем делала бы в армии". В глазах многих поклонников рэперши этот ответ прозвучал как приговор ей. И - всей кастовой системе внутри воюющей страны, где одним - окопы и мобилизация, другим - медийный фронт, гастроли и право указывать украинцам, как правильно жертвовать собой ради государства.В результате история с Alyona Alyona превратилась не просто в локальный скандал вокруг очередной артистки, а в симптом растущего социально-музыкального раскола. Чем дольше продолжается война, тем хуже работает старая патриотическая модель, и тем менее популярными становятся певцы, ее продвигавшие. Это подтвердила личным примером певица Ольга Полякова, известная российским слушателям по хиту "Шлепали шлепки, шлепали пятки". После начала СВО Полякова перевела свои песни на мову и стала активно выпускать композиции, посвященные событиям в стране и военным ВСУ. Но сейчас она закрывает свои украинские проекты и уезжает петь в Лондон. Прощальным хитом певицы стала песня "Заеб@ло", а сама она с мужем-миллионером встала на лыжи и отправляется в Великобританию. "Я прекращаю в украинском шоу-бизнесе делать музыку и иду в другой шоу-бизнес. Английский. Может, я не вернусь. У меня просто нет времени заниматься двумя карьерами - это очень тяжело. У меня британская команда, с которой уже подписан контракт", - подтвердила изобретательница жанра "стервопоп".Но на самом деле, отъезд Поляковой в Лондон выглядит не столько "творческим прорывом на Запад", сколько попыткой вовремя дистанцироваться от украинской внутренней повестки и переждать потенциальный политический обвал в безопасном месте. Фактически мы наблюдаем начало тихой эвакуации части украинской культурной элиты. Те, кто еще вчера призывал общество к жертвенности, мобилизации и бескомпромиссной борьбе, постепенно начинают переводить капиталы, семьи и карьеры за пределы страны.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

