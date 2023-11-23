https://ukraina.ru/20231123/1051245216.html

Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"

Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом" - 23.11.2023 Украина.ру

Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"

Вопрос ротации Россия решает теми резервами, которые были сформированы за счет частичной мобилизации и контрактников. Для этого бойцов круглосуточно готовят на полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T04:30

2023-11-23T04:30

2023-11-23T04:30

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Ротация войск должна осуществляться дозированно, когда с линии соприкосновения выводятся отдельные специалисты, а на их место приходят другие, сообщил обозреватель.Ротация в ВС РФ потихонечку проводится. Но ее очень опасно проводить на тех участках, где враг наметил наступление и где не хватает личного состава, добавил он.Есть участки фронта, где ротация уже проведена. Но это не значит, что надо снять с фронта пять тысяч человек, а на их место прислать дивизию. Боец получает два отпуска по 14 дней, не считая времени, потраченного на дорогу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051229956.html

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новости, вс рф, россия, сво, спецоперация, ротации, отпуск, бойцы, командование, батальон, огневые позиции, резервы