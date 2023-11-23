Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом" - 23.11.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом" - 23.11.2023 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
Вопрос ротации Россия решает теми резервами, которые были сформированы за счет частичной мобилизации и контрактников. Для этого бойцов круглосуточно готовят на полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T04:30
2023-11-23T04:30
новости
вс рф
россия
сво
спецоперация
ротации
отпуск
бойцы
командование
батальон
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Ротация войск должна осуществляться дозированно, когда с линии соприкосновения выводятся отдельные специалисты, а на их место приходят другие, сообщил обозреватель.Ротация в ВС РФ потихонечку проводится. Но ее очень опасно проводить на тех участках, где враг наметил наступление и где не хватает личного состава, добавил он.Есть участки фронта, где ротация уже проведена. Но это не значит, что надо снять с фронта пять тысяч человек, а на их место прислать дивизию. Боец получает два отпуска по 14 дней, не считая времени, потраченного на дорогу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051229956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, сво, спецоперация, ротации, отпуск, бойцы, командование, батальон, огневые позиции, резервы
Новости, ВС РФ, Россия, СВО, Спецоперация, ротации, отпуск, бойцы, командование, батальон, огневые позиции, резервы

Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"

04:30 23.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Вопрос ротации Россия решает теми резервами, которые были сформированы за счет частичной мобилизации и контрактников. Для этого бойцов круглосуточно готовят на полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ротация войск должна осуществляться дозированно, когда с линии соприкосновения выводятся отдельные специалисты, а на их место приходят другие, сообщил обозреватель.
Ротация в ВС РФ потихонечку проводится. Но ее очень опасно проводить на тех участках, где враг наметил наступление и где не хватает личного состава, добавил он.
"Не надо играть в демократию в духе: "Почему моего Ваню не отпускают фронта домой"? Этот вопрос решает командование. Ему виднее, где можно проводить ротацию. Иначе получится, что целый батальон покинет позицию, а вместо него придут необстрелянные новички. Так никогда не будет" - подчеркнул Баранец.
Есть участки фронта, где ротация уже проведена. Но это не значит, что надо снять с фронта пять тысяч человек, а на их место прислать дивизию. Боец получает два отпуска по 14 дней, не считая времени, потраченного на дорогу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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