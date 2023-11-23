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Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом" - 23.11.2023 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
Вопрос ротации Россия решает теми резервами, которые были сформированы за счет частичной мобилизации и контрактников. Для этого бойцов круглосуточно готовят на полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T04:30
2023-11-23T04:30
2023-11-23T04:30
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бойцы
командование
батальон
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Ротация войск должна осуществляться дозированно, когда с линии соприкосновения выводятся отдельные специалисты, а на их место приходят другие, сообщил обозреватель.Ротация в ВС РФ потихонечку проводится. Но ее очень опасно проводить на тех участках, где враг наметил наступление и где не хватает личного состава, добавил он.Есть участки фронта, где ротация уже проведена. Но это не значит, что надо снять с фронта пять тысяч человек, а на их место прислать дивизию. Боец получает два отпуска по 14 дней, не считая времени, потраченного на дорогу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051229956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, россия, сво, спецоперация, ротации, отпуск, бойцы, командование, батальон, огневые позиции, резервы
Новости, ВС РФ, Россия, СВО, Спецоперация, ротации, отпуск, бойцы, командование, батальон, огневые позиции, резервы
Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
Вопрос ротации Россия решает теми резервами, которые были сформированы за счет частичной мобилизации и контрактников. Для этого бойцов круглосуточно готовят на полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ротация войск должна осуществляться дозированно, когда с линии соприкосновения выводятся отдельные специалисты, а на их место приходят другие, сообщил обозреватель.
Ротация в ВС РФ потихонечку проводится. Но ее очень опасно проводить на тех участках, где враг наметил наступление и где не хватает личного состава, добавил он.
"Не надо играть в демократию в духе: "Почему моего Ваню не отпускают фронта домой"? Этот вопрос решает командование. Ему виднее, где можно проводить ротацию. Иначе получится, что целый батальон покинет позицию, а вместо него придут необстрелянные новички. Так никогда не будет" - подчеркнул Баранец.
Есть участки фронта, где ротация уже проведена. Но это не значит, что надо снять с фронта пять тысяч человек, а на их место прислать дивизию. Боец получает два отпуска по 14 дней, не считая времени, потраченного на дорогу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь