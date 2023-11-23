https://ukraina.ru/20231123/1051238677.html

"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Авдеевке

"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Авдеевке - 23.11.2023 Украина.ру

"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Авдеевке

Авдеевское направление сейчас является основным для ВС РФ. Российские бойцы сейчас уверенно зацепились за окраины Коксохима и сейчас контролируют до 40% объекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T06:00

2023-11-23T06:00

2023-11-23T06:00

новости

авдеевка

днр

россия

украина

всу

вс рф

бои

авиабомбы

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050500005_0:65:3149:1836_1920x0_80_0_0_a4553cdd8e6046c9fb81f58ccd1ebf32.jpg

Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль Но хорошие подвижки на этом направлении есть, рассказал военный обозреватель.Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с толстыми советскими стенами. Российские бойцы крепко зацепились за окраины завода и сейчас контролируют до 40% этого объекта, добавил эксперт.В районе Авдеевки ВС РФ используют не только мощные ФАБ весом от 250 до 5000 килограмм, но и кассетные боеприпасы, чтобы активнее "выковыривать" противника из оборонительных позиций, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051223812.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, россия, украина, всу, вс рф, бои, авиабомбы, завод, оборона