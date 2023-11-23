"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Авдеевке
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Авдеевское направление сейчас является основным для ВС РФ. Российские бойцы сейчас уверенно зацепились за окраины Коксохима и сейчас контролируют до 40% объекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль Но хорошие подвижки на этом направлении есть, рассказал военный обозреватель.
Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с толстыми советскими стенами. Российские бойцы крепко зацепились за окраины завода и сейчас контролируют до 40% этого объекта, добавил эксперт.
"В целом именно Авдеевское направление остается для нас основным. Температура ярости боев для нас там зашкаливает. Для нас (ВС РФ. - Ред.) принципиально важно взять этот опорный пункт. Для этого мы используем все новые и новые средства поражения противника", - отметил Баранец.
В районе Авдеевки ВС РФ используют не только мощные ФАБ весом от 250 до 5000 килограмм, но и кассетные боеприпасы, чтобы активнее "выковыривать" противника из оборонительных позиций, подытожил собеседник Украина.ру.
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