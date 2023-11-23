"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Глава Пентагона Ллойд Остин может требовать от украинской военной верхушки объяснений, потому что считает генералов ВСУ своими подчиненными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы заслушать доклады украинского командования. Потому что для него украинская армия - это подчинённые, это действительно был приезд инспектора, рассказал эксперт.
Глава Пентагона может требовать от украинской военной верхушки объяснений, как и от любого американского генерала. Но самолюбие украинского командования от этого нисколько не страдает, добавил он.
"[Глава Пентагона Ллойд] Остин скажет: "Мы дали вам оружие и денег. Почему нет результата?". Украинские власти в ответ спросят: "Какие там деньги? Вы львиную долю того, что обещали нам, перенаправили в Израиль". А Остин им на это прочтет сказку на ночь: "Подождите. Мы решим свои проблемы. Вопрос с финансированием с повестки дня не снят", - подчеркнул Баранец.
Остин в том числе заслушал доклады о том, как украинское командование видит дальнейшие перспективы проведения "контрнаступа", который сейчас значительно снизил обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь