https://ukraina.ru/20231123/1051226446.html

"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном

"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном - 23.11.2023 Украина.ру

"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном

Глава Пентагона Ллойд Остин может требовать от украинской военной верхушки объяснений, потому что считает генералов ВСУ своими подчиненными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T04:00

2023-11-23T04:00

2023-11-23T04:00

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министр обороны

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы заслушать доклады украинского командования. Потому что для него украинская армия - это подчинённые, это действительно был приезд инспектора, рассказал эксперт.Глава Пентагона может требовать от украинской военной верхушки объяснений, как и от любого американского генерала. Но самолюбие украинского командования от этого нисколько не страдает, добавил он.Остин в том числе заслушал доклады о том, как украинское командование видит дальнейшие перспективы проведения "контрнаступа", который сейчас значительно снизил обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html

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2023

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новости, украина, сша, запад, ллойд остин, владимир зеленский, визит, киев, инспекторы, министр обороны, пентагон, командование, израиль