"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном - 23.11.2023 Украина.ру
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"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном
"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном - 23.11.2023 Украина.ру
"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном
Глава Пентагона Ллойд Остин может требовать от украинской военной верхушки объяснений, потому что считает генералов ВСУ своими подчиненными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T04:00
2023-11-23T04:00
новости
украина
сша
запад
ллойд остин
владимир зеленский
визит
киев
инспекторы
министр обороны
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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы заслушать доклады украинского командования. Потому что для него украинская армия - это подчинённые, это действительно был приезд инспектора, рассказал эксперт.Глава Пентагона может требовать от украинской военной верхушки объяснений, как и от любого американского генерала. Но самолюбие украинского командования от этого нисколько не страдает, добавил он.Остин в том числе заслушал доклады о том, как украинское командование видит дальнейшие перспективы проведения "контрнаступа", который сейчас значительно снизил обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, запад, ллойд остин, владимир зеленский, визит, киев, инспекторы, министр обороны, пентагон, командование, израиль
Новости, Украина, США, Запад, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, визит, Киев, инспекторы, министр обороны, Пентагон, командование, Израиль

"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном

04:00 23.11.2023
 
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Читать в
Глава Пентагона Ллойд Остин может требовать от украинской военной верхушки объяснений, потому что считает генералов ВСУ своими подчиненными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы заслушать доклады украинского командования. Потому что для него украинская армия - это подчинённые, это действительно был приезд инспектора, рассказал эксперт.
Глава Пентагона может требовать от украинской военной верхушки объяснений, как и от любого американского генерала. Но самолюбие украинского командования от этого нисколько не страдает, добавил он.
"[Глава Пентагона Ллойд] Остин скажет: "Мы дали вам оружие и денег. Почему нет результата?". Украинские власти в ответ спросят: "Какие там деньги? Вы львиную долю того, что обещали нам, перенаправили в Израиль". А Остин им на это прочтет сказку на ночь: "Подождите. Мы решим свои проблемы. Вопрос с финансированием с повестки дня не снят", - подчеркнул Баранец.
Остин в том числе заслушал доклады о том, как украинское командование видит дальнейшие перспективы проведения "контрнаступа", который сейчас значительно снизил обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 04:22
Лариса Шеслер: Майдан оставил Николаев без кораблей, воды и людей, но Россия превратит его в жемчужинуВ ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию
 
НовостиУкраинаСШАЗападЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийвизитКиевинспекторыминистр обороныПентагонкомандованиеИзраиль
 
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