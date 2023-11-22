Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051260475.html
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине - 22.11.2023 Украина.ру
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
В субботу, 25 ноября, более десяти тысяч немцев, в том числе знаменитости и бывший левый политик Сара Вагенкнехт выйдут на митинги против военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung
2023-11-22T23:13
2023-11-22T23:13
новости
германия
берлин
протесты
военная помощь
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051260349_0:0:3195:1798_1920x0_80_0_0_acb4ea58e75d6be4c8b146b56f7cc46d.jpg.webp
Отмечается, что одним из самых известных спикеров на мероприятии станет левый политик Сара Вагенкнехт, которая до этого неоднократно заявляла, что Германии необходимо прервать снабжение киевских боевиков. Вагенкнехт уже выступала на большой демонстрации у Бранденбургских ворот в феврале вместе с активисткой движения за права женщин Алисой Шварцер, а ранее опубликовала "Манифест за мир". Ранее сообщалось, что Германия отправила для поддержки украинской армии в зону Спецоперации большую партию бронетехники и боеприпасов. До этого правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051260349_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_76dc980453593aac164ea90ce19ab84d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, берлин, протесты, военная помощь, всу, спецоперация
Новости, Германия, Берлин, протесты, военная помощь, ВСУ, Спецоперация

Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине

23:13 22.11.2023
 
© РИА Новости . Людмила Герасимук / Перейти в фотобанкБранденбургские ворота в центре Берлина
Бранденбургские ворота в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Людмила Герасимук
Перейти в фотобанк
Читать в
В субботу, 25 ноября, более десяти тысяч немцев, в том числе знаменитости и бывший левый политик Сара Вагенкнехт выйдут на митинги против военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung

"Девиз демонстрации: "Нет войнам - Остановить безумие вооружений - сделать будущее мирным и справедливым". У Бранденбургских ворот планируется начать митинг, после чего протестующие планируют пройти через правительственный квартал и завершить его ещё одним митингом у Бранденбургских ворот" – говорится в публикации.

Отмечается, что одним из самых известных спикеров на мероприятии станет левый политик Сара Вагенкнехт, которая до этого неоднократно заявляла, что Германии необходимо прервать снабжение киевских боевиков.
Вагенкнехт уже выступала на большой демонстрации у Бранденбургских ворот в феврале вместе с активисткой движения за права женщин Алисой Шварцер, а ранее опубликовала "Манифест за мир".
Ранее сообщалось, что Германия отправила для поддержки украинской армии в зону Спецоперации большую партию бронетехники и боеприпасов.
До этого правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.
 
НовостиГерманияБерлинпротестывоенная помощьВСУСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
22:45Шольц попросил Путина завершить СВО
22:24Захарова рассказала о притеснениях на Западе людей, связанных с РФ
22:04Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы
21:55Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
21:41Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
21:18Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
21:09Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел
21:02Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
20:54ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей
20:44В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
20:35Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов
20:30Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
20:20Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
20:17Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
19:51Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
19:49Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
19:45Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
19:13Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ
19:02Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
Лента новостейМолния