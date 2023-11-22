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Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине - 22.11.2023 Украина.ру
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
В субботу, 25 ноября, более десяти тысяч немцев, в том числе знаменитости и бывший левый политик Сара Вагенкнехт выйдут на митинги против военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung
2023-11-22T23:13
2023-11-22T23:13
2023-11-22T23:13
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германия
берлин
протесты
военная помощь
всу
спецоперация
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Отмечается, что одним из самых известных спикеров на мероприятии станет левый политик Сара Вагенкнехт, которая до этого неоднократно заявляла, что Германии необходимо прервать снабжение киевских боевиков. Вагенкнехт уже выступала на большой демонстрации у Бранденбургских ворот в феврале вместе с активисткой движения за права женщин Алисой Шварцер, а ранее опубликовала "Манифест за мир". Ранее сообщалось, что Германия отправила для поддержки украинской армии в зону Спецоперации большую партию бронетехники и боеприпасов. До этого правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, берлин, протесты, военная помощь, всу, спецоперация
Новости, Германия, Берлин, протесты, военная помощь, ВСУ, Спецоперация
Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
В субботу, 25 ноября, более десяти тысяч немцев, в том числе знаменитости и бывший левый политик Сара Вагенкнехт выйдут на митинги против военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung
"Девиз демонстрации: "Нет войнам - Остановить безумие вооружений - сделать будущее мирным и справедливым". У Бранденбургских ворот планируется начать митинг, после чего протестующие планируют пройти через правительственный квартал и завершить его ещё одним митингом у Бранденбургских ворот" – говорится в публикации.
Отмечается
, что одним из самых известных спикеров на мероприятии станет левый политик Сара Вагенкнехт, которая до этого неоднократно заявляла, что Германии необходимо прервать снабжение киевских боевиков.
Вагенкнехт уже выступала на большой демонстрации у Бранденбургских ворот в феврале вместе с активисткой движения за права женщин Алисой Шварцер, а ранее опубликовала "Манифест за мир".
Ранее сообщалось, что Германия отправила для поддержки украинской армии в зону Спецоперации большую партию бронетехники и боеприпасов.
До этого правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.