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Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине

Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине - 22.11.2023 Украина.ру

Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине

В субботу, 25 ноября, более десяти тысяч немцев, в том числе знаменитости и бывший левый политик Сара Вагенкнехт выйдут на митинги против военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung

2023-11-22T23:13

2023-11-22T23:13

2023-11-22T23:13

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Отмечается, что одним из самых известных спикеров на мероприятии станет левый политик Сара Вагенкнехт, которая до этого неоднократно заявляла, что Германии необходимо прервать снабжение киевских боевиков. Вагенкнехт уже выступала на большой демонстрации у Бранденбургских ворот в феврале вместе с активисткой движения за права женщин Алисой Шварцер, а ранее опубликовала "Манифест за мир". Ранее сообщалось, что Германия отправила для поддержки украинской армии в зону Спецоперации большую партию бронетехники и боеприпасов. До этого правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, берлин, протесты, военная помощь, всу, спецоперация