https://ukraina.ru/20231122/1051260039.html
Шольц попросил Путина завершить СВО
Шольц попросил Путина завершить СВО - 22.11.2023 Украина.ру
Шольц попросил Путина завершить СВО
В ходе виртуального саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить Спецоперацию. Об этом немецкий политик заявил на пресс-конференции журналистам
2023-11-22T22:45
2023-11-22T22:45
2023-11-22T22:45
новости
олаф шольц
владимир путин
сво
спецоперация
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военная помощь
военная техника
германия
g20
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Российский лидер впервые после начала Спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Вместе с тем немецкий канцлер подтвердил, что ФРГ продолжит спонсировать киевский режим столько, сколько потребуется. К слову сегодня, 22 ноября, Германия отправила для поддержки украинской армии большую партию бронетехники и боеприпасов: 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы и другую военную технику. В ответ на заявление Шольца, Владимир Путин напомнил о готовности России к переговорам с Украиной, однако отказ от этого закреплён в Незалежной на законодательном уровне. Российский лидер не раз отмечал, что если в Киеве планируют договариваться с Кремлём, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего сесть за стол переговоров.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олаф шольц, владимир путин, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, германия, g20
Новости, Олаф Шольц, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника, Германия, G20
Шольц попросил Путина завершить СВО
В ходе виртуального саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить Спецоперацию. Об этом немецкий политик заявил на пресс-конференции журналистам
Российский лидер впервые после начала Спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20.
"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась", — заявил Шольц.
Вместе с тем немецкий канцлер подтвердил, что ФРГ продолжит спонсировать киевский режим столько, сколько потребуется.
К слову сегодня, 22 ноября, Германия отправила для поддержки украинской армии большую партию бронетехники и боеприпасов: 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы и другую военную технику.
В ответ на заявление Шольца, Владимир Путин напомнил о готовности России к переговорам с Украиной, однако отказ от этого закреплён в Незалежной на законодательном уровне.
Российский лидер не раз отмечал, что если в Киеве планируют договариваться с Кремлём, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего сесть за стол переговоров.