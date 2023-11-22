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Шольц попросил Путина завершить СВО

Шольц попросил Путина завершить СВО - 22.11.2023 Украина.ру

Шольц попросил Путина завершить СВО

В ходе виртуального саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить Спецоперацию. Об этом немецкий политик заявил на пресс-конференции журналистам

2023-11-22T22:45

2023-11-22T22:45

2023-11-22T22:45

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олаф шольц

владимир путин

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g20

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Российский лидер впервые после начала Спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Вместе с тем немецкий канцлер подтвердил, что ФРГ продолжит спонсировать киевский режим столько, сколько потребуется. К слову сегодня, 22 ноября, Германия отправила для поддержки украинской армии большую партию бронетехники и боеприпасов: 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы и другую военную технику. В ответ на заявление Шольца, Владимир Путин напомнил о готовности России к переговорам с Украиной, однако отказ от этого закреплён в Незалежной на законодательном уровне. Российский лидер не раз отмечал, что если в Киеве планируют договариваться с Кремлём, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего сесть за стол переговоров.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, олаф шольц, владимир путин, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, германия, g20