https://ukraina.ru/20231122/1051259398.html
Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство - 22.11.2023 Украина.ру
Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина. Документ опубликован на сайте правовых актов
2023-11-22T21:55
2023-11-22T21:55
2023-11-22T21:55
новости
российское гражданство
паспорта
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102390/42/1023904229_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_02d82ecf53f37f6290011acc60875568.jpg
Согласно новому федеральному закону, произошло расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение российского гражданства. Теперь гражданства могут лишить в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие правонарушения против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию её Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международных научно-производственных объединениях. Кроме того, приобретенного гражданства в России могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.Помимо документа, подписанного в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года, на сайте правовых актов размещён образец бланка с торжественной клятвой.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102390/42/1023904229_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2873246088dbc05404fed12c4e8a8f83.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, российское гражданство, паспорта, владимир путин
Новости, российское гражданство, паспорта, Владимир Путин
Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина. Документ опубликован на сайте правовых актов
Согласно новому федеральному закону, произошло расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение российского гражданства.
Теперь гражданства могут лишить в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие правонарушения против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию её Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международных научно-производственных объединениях.
Кроме того, приобретенного гражданства в России могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Помимо документа, подписанного в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года, на сайте правовых актов размещён
образец бланка с торжественной клятвой.