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Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство

Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство - 22.11.2023 Украина.ру

Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина. Документ опубликован на сайте правовых актов

2023-11-22T21:55

2023-11-22T21:55

2023-11-22T21:55

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Согласно новому федеральному закону, произошло расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение российского гражданства. Теперь гражданства могут лишить в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие правонарушения против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию её Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международных научно-производственных объединениях. Кроме того, приобретенного гражданства в России могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.Помимо документа, подписанного в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года, на сайте правовых актов размещён образец бланка с торжественной клятвой.

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новости, российское гражданство, паспорта, владимир путин