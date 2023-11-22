Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины - 22.11.2023 Украина.ру
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Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины - 22.11.2023 Украина.ру
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
Очередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
2023-11-22T21:18
2023-11-22T21:18
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Группа спасения от мобилизации в ВСУ состояла из трёх жителей Киевской и Одесской областей. За деньги они помогали соотечественникам сбежать в Молдавию."Прайс на услуги дельцов зависел от выбранного уклоняющимся вариантом побега, - сказано в официальном сообщении. - Например, попасть в Молдавию вплавь через реку стоило 1500 долларов США. А за 5 000 американских долларов мужчинам предлагали пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей. Также заговорщики рассказывали клиентам, что за сумму от 2 500 до 50 000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка, на основании которых мужчины с легкостью смогут легально пересечь границу".Однако наибольшим спросом среди уклонистов пользовалось оформление документов о непригодности к военной службе и внесение недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из постсоветской республики. Стоимость составляли $5-10,5 тыс, а срок изготовления пакета документов занимал 8-10 дней.Следователи проверяют вероятную причастность "отдельных сотрудников" территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий к деятельности группы.
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новости, новости украины, нацполиция, уклонисты, всу, мобилизация, сво, молдавия, украина, украина-ес, украинские беженцы, восточное партнерство, военкомат, украинские моряки, доллары
Новости, Новости Украины, Нацполиция, уклонисты, ВСУ, мобилизация, СВО, Молдавия, Украина, Украина-ЕС, украинские беженцы, Восточное партнерство, военкомат, украинские моряки, доллары

Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины

21:18 22.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
Читать в
Очередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
Группа спасения от мобилизации в ВСУ состояла из трёх жителей Киевской и Одесской областей. За деньги они помогали соотечественникам сбежать в Молдавию.
"Прайс на услуги дельцов зависел от выбранного уклоняющимся вариантом побега, - сказано в официальном сообщении. - Например, попасть в Молдавию вплавь через реку стоило 1500 долларов США. А за 5 000 американских долларов мужчинам предлагали пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей. Также заговорщики рассказывали клиентам, что за сумму от 2 500 до 50 000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка, на основании которых мужчины с легкостью смогут легально пересечь границу".
Однако наибольшим спросом среди уклонистов пользовалось оформление документов о непригодности к военной службе и внесение недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из постсоветской республики. Стоимость составляли $5-10,5 тыс, а срок изготовления пакета документов занимал 8-10 дней.
Следователи проверяют вероятную причастность "отдельных сотрудников" территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий к деятельности группы.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 16:39
Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчинБывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.
 
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