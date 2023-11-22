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Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины

Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины - 22.11.2023 Украина.ру

Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины

Очередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

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Группа спасения от мобилизации в ВСУ состояла из трёх жителей Киевской и Одесской областей. За деньги они помогали соотечественникам сбежать в Молдавию."Прайс на услуги дельцов зависел от выбранного уклоняющимся вариантом побега, - сказано в официальном сообщении. - Например, попасть в Молдавию вплавь через реку стоило 1500 долларов США. А за 5 000 американских долларов мужчинам предлагали пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей. Также заговорщики рассказывали клиентам, что за сумму от 2 500 до 50 000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка, на основании которых мужчины с легкостью смогут легально пересечь границу".Однако наибольшим спросом среди уклонистов пользовалось оформление документов о непригодности к военной службе и внесение недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из постсоветской республики. Стоимость составляли $5-10,5 тыс, а срок изготовления пакета документов занимал 8-10 дней.Следователи проверяют вероятную причастность "отдельных сотрудников" территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий к деятельности группы.

https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html

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