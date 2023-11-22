https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины - 22.11.2023 Украина.ру
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
Очередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
2023-11-22T21:18
2023-11-22T21:18
2023-11-22T21:18
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Группа спасения от мобилизации в ВСУ состояла из трёх жителей Киевской и Одесской областей. За деньги они помогали соотечественникам сбежать в Молдавию."Прайс на услуги дельцов зависел от выбранного уклоняющимся вариантом побега, - сказано в официальном сообщении. - Например, попасть в Молдавию вплавь через реку стоило 1500 долларов США. А за 5 000 американских долларов мужчинам предлагали пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей. Также заговорщики рассказывали клиентам, что за сумму от 2 500 до 50 000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка, на основании которых мужчины с легкостью смогут легально пересечь границу".Однако наибольшим спросом среди уклонистов пользовалось оформление документов о непригодности к военной службе и внесение недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из постсоветской республики. Стоимость составляли $5-10,5 тыс, а срок изготовления пакета документов занимал 8-10 дней.Следователи проверяют вероятную причастность "отдельных сотрудников" территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий к деятельности группы.
https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, нацполиция, уклонисты, всу, мобилизация, сво, молдавия, украина, украина-ес, украинские беженцы, восточное партнерство, военкомат, украинские моряки, доллары
Новости, Новости Украины, Нацполиция, уклонисты, ВСУ, мобилизация, СВО, Молдавия, Украина, Украина-ЕС, украинские беженцы, Восточное партнерство, военкомат, украинские моряки, доллары
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
Очередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
Группа спасения от мобилизации в ВСУ состояла из трёх жителей Киевской и Одесской областей. За деньги они помогали соотечественникам сбежать в Молдавию.
"Прайс на услуги дельцов зависел от выбранного уклоняющимся вариантом побега, - сказано в официальном сообщении. - Например, попасть в Молдавию вплавь через реку стоило 1500 долларов США. А за 5 000 американских долларов мужчинам предлагали пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей. Также заговорщики рассказывали клиентам, что за сумму от 2 500 до 50 000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка, на основании которых мужчины с легкостью смогут легально пересечь границу".
Однако наибольшим спросом среди уклонистов пользовалось оформление документов о непригодности к военной службе и внесение недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из постсоветской республики. Стоимость составляли $5-10,5 тыс, а срок изготовления пакета документов занимал 8-10 дней.
Следователи проверяют вероятную причастность "отдельных сотрудников" территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий к деятельности группы.