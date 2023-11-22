Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы - 22.11.2023 Украина.ру
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Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы
Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы - 22.11.2023 Украина.ру
Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова полагает, что решение голландцев нанесло очень серьезный удар по доверию между конкретными музеями и усложнит организацию международных выставок в будущем
2023-11-22T22:04
2023-11-22T22:04
новости
скифское золото
крым
нидерланды
украина
музеи
выставка
экспонаты
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Коллекцию скифского золота Нидерланды собираются отправить на Украину. Министерство культуры Украины 22 ноября сообщило о достижении соответствующих договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона.Речь идет об экспонатах, которые принадлежат Керченскому историко-культурному заповеднику (вошедшему позднее в состав Восточно-Крымского), Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику и музею "Херсонес Таврический" в Севастополе.Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова полагает, что решение голландцев нанесло очень серьезный удар по доверию между конкретными музеями, и в будущем это не может не отразиться на организацию международных выставок. "В практике организации международных выставок доверие между конкретными музеями такой же важный фактор, как и межгосударственные отношения", - отметила Великанова в комментарии изданию Украина.ру.С другой стороны, заявление Министерства культуры и информационной политики Украины о достижении договорённости с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче Киеву находившейся там с февраля 2014 года коллекции скифского золота из крымских музеев вряд ли кого-то могло удивить, продолжила она."Позиция голландской стороны давно известна – она подчеркнуто антироссийская и ожидать от голландцев какого-то другого решения вряд ли стоило. Формально Голландия собирается вернуть экспонаты в ту же страну, откуда и получила их на выставку – то есть на Украину (выставка, напомню открылась в Амстердаме в начале февраля 2014 года, то есть еще до событий "Русской весны" и возвращения Крыма в состав России). Тем не менее, голландцы не могут не понимать, что "возвращая" уникальную коллекцию крымского золота на Украину по крайне мере до завершения Специальной военной операции, они подвергают ее серьезнейшему риску", - рассказала Ирина Великанова.По ее словам, никто не может гарантировать, что вскоре экспонаты из этой коллекции, как и уникальные древнерусские иконы из Киево-Печерской Лавры и собраний украинских музеев не всплывут на международных аукционах и не окажутся в частных или музейных коллекциях на Западе.В этих обстоятельствах можно только присоединиться к заявлению МИД России по поводу решения Верховного суда Нидерландов в отношении экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в июне 2023 года, отметила Великанова.Общественный деятель напомнила, что тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что "вердикт Верховного суда Нидерландов создает опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами, подчеркивая при этом, что "Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт.В 2013 и 2014 году коллекция скифского золота из Крыма выставлялась в Бонне и Амстердаме. Когда в Амстердаме закрылась выставка "Крым — золотой остров в Черном море", полуостров уже вошел в состав России. У Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама решил, что скифское золото должно быть передано Украине.В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, скифское золото, крым, нидерланды, украина, музеи, выставка, экспонаты
Новости, скифское золото, Крым, Нидерланды, Украина, музеи, выставка, экспонаты

Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы

22:04 22.11.2023
 
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова полагает, что решение голландцев нанесло очень серьезный удар по доверию между конкретными музеями и усложнит организацию международных выставок в будущем
Коллекцию скифского золота Нидерланды собираются отправить на Украину. Министерство культуры Украины 22 ноября сообщило о достижении соответствующих договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона.
Речь идет об экспонатах, которые принадлежат Керченскому историко-культурному заповеднику (вошедшему позднее в состав Восточно-Крымского), Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику и музею "Херсонес Таврический" в Севастополе.
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова полагает, что решение голландцев нанесло очень серьезный удар по доверию между конкретными музеями, и в будущем это не может не отразиться на организацию международных выставок.
"В практике организации международных выставок доверие между конкретными музеями такой же важный фактор, как и межгосударственные отношения", - отметила Великанова в комментарии изданию Украина.ру.
С другой стороны, заявление Министерства культуры и информационной политики Украины о достижении договорённости с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче Киеву находившейся там с февраля 2014 года коллекции скифского золота из крымских музеев вряд ли кого-то могло удивить, продолжила она.
"Позиция голландской стороны давно известна – она подчеркнуто антироссийская и ожидать от голландцев какого-то другого решения вряд ли стоило. Формально Голландия собирается вернуть экспонаты в ту же страну, откуда и получила их на выставку – то есть на Украину (выставка, напомню открылась в Амстердаме в начале февраля 2014 года, то есть еще до событий "Русской весны" и возвращения Крыма в состав России). Тем не менее, голландцы не могут не понимать, что "возвращая" уникальную коллекцию крымского золота на Украину по крайне мере до завершения Специальной военной операции, они подвергают ее серьезнейшему риску", - рассказала Ирина Великанова.
По ее словам, никто не может гарантировать, что вскоре экспонаты из этой коллекции, как и уникальные древнерусские иконы из Киево-Печерской Лавры и собраний украинских музеев не всплывут на международных аукционах и не окажутся в частных или музейных коллекциях на Западе.
В этих обстоятельствах можно только присоединиться к заявлению МИД России по поводу решения Верховного суда Нидерландов в отношении экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в июне 2023 года, отметила Великанова.
Общественный деятель напомнила, что тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что "вердикт Верховного суда Нидерландов создает опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами, подчеркивая при этом, что "Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт.
В 2013 и 2014 году коллекция скифского золота из Крыма выставлялась в Бонне и Амстердаме. Когда в Амстердаме закрылась выставка "Крым — золотой остров в Черном море", полуостров уже вошел в состав России. У Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама решил, что скифское золото должно быть передано Украине.
В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
Скифское золото
17:26
Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золотоСкульптор Сергей Сорокин в беседе с журналистом Украина.ру рассказал о значимости коллекции скифского золота для русской культуры и о том, почему не нужно бояться культурной изоляции со стороны Запада
 
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