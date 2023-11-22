Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ - 22.11.2023 Украина.ру
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Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ - 22.11.2023 Украина.ру
Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
Командир танкового батальона Евгений Волков Вооружённых сил России угнал голландский бронетранспортёр YPR-765, который теперь послужит бойцам ВС РФ. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны
2023-11-22T21:02
2023-11-22T21:03
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Всё произошло на Запорожском направлении, в районе Работино и Вербового где российская армия не только успешно отражает все атаки Вооружённых сил Украины, но и может похвастаться трофеями. Уточняется, что в ходе боя воины-танкисты российской армии уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений ВСУ. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, майор Волков награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества, добавили в миноброны. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за сутки на Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады украинской армии. Уничтожено до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
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новости, сво, спецоперация, запорожская область, вс рф, всу
Новости, СВО, Спецоперация, Запорожская область, ВС РФ, ВСУ

Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ

21:02 22.11.2023 (обновлено: 21:03 22.11.2023)
 
Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
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Командир танкового батальона Евгений Волков Вооружённых сил России угнал голландский бронетранспортёр YPR-765, который теперь послужит бойцам ВС РФ. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны
Всё произошло на Запорожском направлении, в районе Работино и Вербового где российская армия не только успешно отражает все атаки Вооружённых сил Украины, но и может похвастаться трофеями.
"Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника", – поделился подробностями комбат.
Уточняется, что в ходе боя воины-танкисты российской армии уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений ВСУ.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, майор Волков награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества, добавили в миноброны.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за сутки на Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады украинской армии. Уничтожено до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
 
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