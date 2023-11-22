https://ukraina.ru/20231122/1051256769.html

ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей

ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей - 22.11.2023 Украина.ру

ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей

В результате сброса "взрывоопасного предмета" с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Кировском районе Донецка на конечной остановке автобусного маршрута № 41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 г.р. Об этом сообщил 22 ноября мэр города Алексей Кулемзин

2023-11-22T20:54

2023-11-22T20:54

2023-11-22T20:54

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В тот же день Кулемзин проинформировал: "По дополнительной информации при сбросе взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранена женщина 1982 г.р."Также 22 ноября, сообщил Кулемзин, при обстрелеПетровского района по ул. Добровольского (ТК "Галактика") ранения получила ещё одна женщина. При том обстреле также были ранены ранение мужчина 1989 г. р., по ул. Петровского ранен мальчик-подросток 2010 г. р.Накануне, 21 ноября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Ранения получили женщины 1937 и 1962 г. р.США и Евросоюз тем временем продолжают поставки оружия и боеприпасов на Украину. Правительство ФРГ, несмотря на финансовый кризис и вынужденное сокращение госрасходов, выделило для ВСУ оружия, боеприпасов, военной техники и другой военной помощи примерно на миллиард евро.

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