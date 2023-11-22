https://ukraina.ru/20231122/1051256588.html

Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел

Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел - 22.11.2023 Украина.ру

Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел

Тренер по кикбоксингу, заслуженный тренер РФ Ахмад Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Наставник 16 чемпионов мира с 2022 года воюет на стороне Украины. В октябре прошлого года он стал одним из командиров так называемого дагестанского добровольческого батальона имени имама Шамиля в составе "Иностранного легиона" ВСУ.

2023-11-22T21:09

2023-11-22T21:09

2023-11-22T21:20

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Международные федерации разных видов спорта обязаны занимать антироссийскую позицию, иначе попадут под санкции МОК, считает директор Международной федерации кудо (полноконтактное боевое единоборство), обладатель черного пояса 6 дана Игорь СамохинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Владимирович, почему успешный в России человек, тренер, уроженец исламского региона, перешёл на сторону врага, который исповедует враждебные ценности и против которого сражаются в том числе его земляки дагестанцы?- В этом случае человек четко позиционирует себя как враг нашей страны. Человек пошел воевать против нас, значит нашу страну они видит именно в прицел. Возможно, за ним стоят радикальные религиозные течения. Следственный комитет уже дал оценку его преступлению. И суд определит меру его вины.- Вы были первым, кто начал развивать кудо на Украине. Ваши ученики были во многих регионах страны. Однако после Евромайдана и начала так называемой АТО, вы оказались по разные стороны окопов. Как это происходило?- На Украине особого выбора нет ни у кого. С моими учениками и коллегами сработало то же, что и с большинством людей на территории, подвластной правительству Украины. По щелчку пальцев люди стали ненавидеть русский язык, своих родителей. Так работают эти технологии.- А как встретили события в Киеве десятилетней давности спортсмены в Луганске и Донецке?- С 2014 года все тренера, которые остались там, работали на уровне подвига. Нужно было выжить, не говоря уже о том, что нужно было ходить на тренировки, тренировать детей, сохранять и развивать организацию. Наши себя показали очень достойно.В Луганске был один тренер, который оказался стопроцентным нацистом. Он сразу сбежал, а сейчас не стесняется выкладывать фотографии самого себя, где он читает "Майн кампф"* или позирует на фоне трупов наших солдат. Все остальные собрались, начали работать и окрепли за годы войны.- Как в целом бойцовский мир реагирует на российских спортсменов сейчас?- Это общемировая тенденция, характерная не только для кудо. Есть страны с откровенно русофобской позицией. Страны Прибалтики на следующий день после начала СВО выступили с заявлениями об исключении спортсменов из РФ из Международной федерации. Многие их поддержали, может быть, не демонстративно.Международная федерация не может идти не в тренде Международного олимпийского комитета, иначе они попадут под санкции и МОК, и Антидопингового международного комитета. Хотя это никак их не оправдывает. То есть российские спортсмены не приглашаются на международные соревнования, а если и приглашались на чемпионат мира, то на унизительных условиях, без флага и гимна.Это, кстати, главная причина, почему я, как директор Международной федерации, не поехал на чемпионат мира. Во время голосования среди директоров федерации по поводу участия спортсменов из России я заявил, что они не имеют права дискриминировать спортсменов из любых стран по политическим мотивам.- Если вдруг на татами встретятся бойцы из России и Украины, противостояние будет принципиальным.- Не считаю правильным, чтобы люди встречались на соревнованиях, когда страны воюют между собой. Даже когда Международная федерация допускала российских спортсменов на последний чемпионат мира без болельщиков, гимна РФ и флага, было еще условие, чтобы россияне не встречались с представителями стран с непримиримой русофобской позицией и Украины тоже.*Находится в Федеральном списке экстремистских материалов

https://ukraina.ru/20231122/1051239629.html

https://ukraina.ru/20231120/1051142359.html

https://ukraina.ru/20231122/1051255532.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сво, предательство, спортсмены, мок, болельщики, гимн рф, луганск, донецк