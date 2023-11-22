Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел - 22.11.2023 Украина.ру
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Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел
Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел - 22.11.2023 Украина.ру
Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел
Тренер по кикбоксингу, заслуженный тренер РФ Ахмад Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Наставник 16 чемпионов мира с 2022 года воюет на стороне Украины. В октябре прошлого года он стал одним из командиров так называемого дагестанского добровольческого батальона имени имама Шамиля в составе "Иностранного легиона" ВСУ.
2023-11-22T21:09
2023-11-22T21:20
интервью
россия
сво
предательство
спортсмены
мок
болельщики
гимн рф
луганск
донецк
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Международные федерации разных видов спорта обязаны занимать антироссийскую позицию, иначе попадут под санкции МОК, считает директор Международной федерации кудо (полноконтактное боевое единоборство), обладатель черного пояса 6 дана Игорь СамохинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Владимирович, почему успешный в России человек, тренер, уроженец исламского региона, перешёл на сторону врага, который исповедует враждебные ценности и против которого сражаются в том числе его земляки дагестанцы?- В этом случае человек четко позиционирует себя как враг нашей страны. Человек пошел воевать против нас, значит нашу страну они видит именно в прицел. Возможно, за ним стоят радикальные религиозные течения. Следственный комитет уже дал оценку его преступлению. И суд определит меру его вины.- Вы были первым, кто начал развивать кудо на Украине. Ваши ученики были во многих регионах страны. Однако после Евромайдана и начала так называемой АТО, вы оказались по разные стороны окопов. Как это происходило?- На Украине особого выбора нет ни у кого. С моими учениками и коллегами сработало то же, что и с большинством людей на территории, подвластной правительству Украины. По щелчку пальцев люди стали ненавидеть русский язык, своих родителей. Так работают эти технологии.- А как встретили события в Киеве десятилетней давности спортсмены в Луганске и Донецке?- С 2014 года все тренера, которые остались там, работали на уровне подвига. Нужно было выжить, не говоря уже о том, что нужно было ходить на тренировки, тренировать детей, сохранять и развивать организацию. Наши себя показали очень достойно.В Луганске был один тренер, который оказался стопроцентным нацистом. Он сразу сбежал, а сейчас не стесняется выкладывать фотографии самого себя, где он читает "Майн кампф"* или позирует на фоне трупов наших солдат. Все остальные собрались, начали работать и окрепли за годы войны.- Как в целом бойцовский мир реагирует на российских спортсменов сейчас?- Это общемировая тенденция, характерная не только для кудо. Есть страны с откровенно русофобской позицией. Страны Прибалтики на следующий день после начала СВО выступили с заявлениями об исключении спортсменов из РФ из Международной федерации. Многие их поддержали, может быть, не демонстративно.Международная федерация не может идти не в тренде Международного олимпийского комитета, иначе они попадут под санкции и МОК, и Антидопингового международного комитета. Хотя это никак их не оправдывает. То есть российские спортсмены не приглашаются на международные соревнования, а если и приглашались на чемпионат мира, то на унизительных условиях, без флага и гимна.Это, кстати, главная причина, почему я, как директор Международной федерации, не поехал на чемпионат мира. Во время голосования среди директоров федерации по поводу участия спортсменов из России я заявил, что они не имеют права дискриминировать спортсменов из любых стран по политическим мотивам.- Если вдруг на татами встретятся бойцы из России и Украины, противостояние будет принципиальным.- Не считаю правильным, чтобы люди встречались на соревнованиях, когда страны воюют между собой. Даже когда Международная федерация допускала российских спортсменов на последний чемпионат мира без болельщиков, гимна РФ и флага, было еще условие, чтобы россияне не встречались с представителями стран с непримиримой русофобской позицией и Украины тоже.*Находится в Федеральном списке экстремистских материалов
https://ukraina.ru/20231122/1051239629.html
https://ukraina.ru/20231120/1051142359.html
https://ukraina.ru/20231122/1051255532.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сво, предательство, спортсмены, мок, болельщики, гимн рф, луганск, донецк
Интервью, Россия, СВО, предательство, спортсмены, МОК, болельщики, Гимн РФ, Луганск, Донецк

Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел

21:09 22.11.2023 (обновлено: 21:20 22.11.2023)
 
Игорь Самохин
Игорь Самохин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Тренер по кикбоксингу, заслуженный тренер РФ Ахмад Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Наставник 16 чемпионов мира с 2022 года воюет на стороне Украины. В октябре прошлого года он стал одним из командиров так называемого дагестанского добровольческого батальона имени имама Шамиля в составе "Иностранного легиона" ВСУ.
Международные федерации разных видов спорта обязаны занимать антироссийскую позицию, иначе попадут под санкции МОК, считает директор Международной федерации кудо (полноконтактное боевое единоборство), обладатель черного пояса 6 дана Игорь Самохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Игорь Владимирович, почему успешный в России человек, тренер, уроженец исламского региона, перешёл на сторону врага, который исповедует враждебные ценности и против которого сражаются в том числе его земляки дагестанцы?
- В этом случае человек четко позиционирует себя как враг нашей страны. Человек пошел воевать против нас, значит нашу страну они видит именно в прицел. Возможно, за ним стоят радикальные религиозные течения. Следственный комитет уже дал оценку его преступлению. И суд определит меру его вины.
Тероборона - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
14:33
Экс-тренер из Дагестана перешел в ВСУ, его объявили в розыскБывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмад Ахмедов объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ. По информации российских правоохранительных органов, гражданин совершил госизмену и воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Силовики"
- Вы были первым, кто начал развивать кудо на Украине. Ваши ученики были во многих регионах страны. Однако после Евромайдана и начала так называемой АТО, вы оказались по разные стороны окопов. Как это происходило?
- На Украине особого выбора нет ни у кого. С моими учениками и коллегами сработало то же, что и с большинством людей на территории, подвластной правительству Украины. По щелчку пальцев люди стали ненавидеть русский язык, своих родителей. Так работают эти технологии.
- А как встретили события в Киеве десятилетней давности спортсмены в Луганске и Донецке?
- С 2014 года все тренера, которые остались там, работали на уровне подвига. Нужно было выжить, не говоря уже о том, что нужно было ходить на тренировки, тренировать детей, сохранять и развивать организацию. Наши себя показали очень достойно.
В Луганске был один тренер, который оказался стопроцентным нацистом. Он сразу сбежал, а сейчас не стесняется выкладывать фотографии самого себя, где он читает "Майн кампф"* или позирует на фоне трупов наших солдат. Все остальные собрались, начали работать и окрепли за годы войны.
Руслан Мармазов интервью
20 ноября, 05:00
Руслан Мармазов: Если бы до Майдана футбольных ультрас выкорчевали под корень, спасли бы миллионы судеб Роль футбольных болельщиков в событиях на Украине достойна внимательного и глубокого изучения. Теперь этим заниматься будут, видимо, ученые в погонах, считает донецкий журналист Руслан Мармазов
- Как в целом бойцовский мир реагирует на российских спортсменов сейчас?
- Это общемировая тенденция, характерная не только для кудо. Есть страны с откровенно русофобской позицией. Страны Прибалтики на следующий день после начала СВО выступили с заявлениями об исключении спортсменов из РФ из Международной федерации. Многие их поддержали, может быть, не демонстративно.
Международная федерация не может идти не в тренде Международного олимпийского комитета, иначе они попадут под санкции и МОК, и Антидопингового международного комитета. Хотя это никак их не оправдывает. То есть российские спортсмены не приглашаются на международные соревнования, а если и приглашались на чемпионат мира, то на унизительных условиях, без флага и гимна.
Это, кстати, главная причина, почему я, как директор Международной федерации, не поехал на чемпионат мира. Во время голосования среди директоров федерации по поводу участия спортсменов из России я заявил, что они не имеют права дискриминировать спортсменов из любых стран по политическим мотивам.
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
20:17
Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборныхИсключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий грозит 309 украинским спортсменам, которые поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило украинское издание "Фокус"
- Если вдруг на татами встретятся бойцы из России и Украины, противостояние будет принципиальным.
- Не считаю правильным, чтобы люди встречались на соревнованиях, когда страны воюют между собой. Даже когда Международная федерация допускала российских спортсменов на последний чемпионат мира без болельщиков, гимна РФ и флага, было еще условие, чтобы россияне не встречались с представителями стран с непримиримой русофобской позицией и Украины тоже.
*Находится в Федеральном списке экстремистских материалов
 
ИнтервьюРоссияСВОпредательствоспортсменыМОКболельщикиГимн РФЛуганскДонецк
 
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