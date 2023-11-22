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В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков - 22.11.2023 Украина.ру
В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
С начала проведения Специальной военной операции власти Днепропетровска переименовали в городе более 335 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией. Об этом в среду сообщило украинское издание "Общественное"
2023-11-22T20:44
2023-11-22T20:44
2023-11-22T20:44
новости
украина
днепропетровск
дерусификация
декоммунизация
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Сегодня, 22 ноября, депутаты горсовета приняли решение о переименовании ещё 57 улиц, 12 переулков и четырех тупиков во всех районах населённого пункта, уточняют журналисты. Ранее сообщалось, что в рамках декоммунизации власти Днепропетровской области Украины намерены до конца ноября в городе Никополь демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах. В 2022 году власти горсовета Днепропетровска отчитались об уничтожении десяти памятных знаков, установленных в советское время. Тогда сообщалось, что в городе планируется создание музей-парка тоталитарного режима. В нём будут представлены демонтированные памятники, стелы и бюсты.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровск, дерусификация, декоммунизация
Новости, Украина, Днепропетровск, дерусификация, декоммунизация
В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
С начала проведения Специальной военной операции власти Днепропетровска переименовали в городе более 335 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией. Об этом в среду сообщило украинское издание "Общественное"
"Всего… в Днепропетровске дерусифицировали уже более 335 улиц и переулков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Сегодня, 22 ноября, депутаты горсовета приняли решение о переименовании ещё 57 улиц, 12 переулков и четырех тупиков во всех районах населённого пункта, уточняют журналисты.
Ранее сообщалось, что в рамках декоммунизации власти Днепропетровской области Украины намерены до конца ноября в городе Никополь демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах.
В 2022 году власти горсовета Днепропетровска отчитались об уничтожении десяти памятных знаков, установленных в советское время. Тогда сообщалось, что в городе планируется создание музей-парка тоталитарного режима. В нём будут представлены демонтированные памятники, стелы и бюсты.