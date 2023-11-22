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Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов

Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов - 22.11.2023 Украина.ру

Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов

Необычную гуманитарную помощь донецким детям с особенностью развития доставили 22 ноября. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

2023-11-22T20:35

2023-11-22T20:35

2023-11-22T20:35

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"Сегодня в "Реабилитационный центр для инвалидов и детей-инвалидов "С надеждой на будущее" с подарками приехали наши друзья из г. Москвы и победители ежегодного городского конкурса "Трудовая доблесть Донецка", который прошёл под патронатом главы администрации г. Донецка", - рассказал Кулемзин в своём ТГ-канале.Он также отметил, что для особенных детей с проблемами речи гости привезли "планшеты, которые работают на определенной программе, что позволяет решать эти вопросы".Ранее правительство ДНР и администрация Донецка сообщали о большой и важной помощи российских регионов в восстановлении инфраструктуры народной республики. Гуманитарная помощь поступает в ДНР даже из дальних районов Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230926/1049715580.html

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новости, днр, гуманитарная помощь, дети, москва, новые регионы рф, алексей кулемзин, донецк, благотворительность