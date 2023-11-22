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Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ

Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ - 22.11.2023 Украина.ру

Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ

Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи. Эту информацию сперва распространяли СМИ, а позже подтвердил глава правительства Финляндии Петтери Орпо

2023-11-22T20:30

2023-11-22T20:30

2023-11-22T20:30

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Прекратят работу пункты пропуска на восточной границе, кроме самого северного – Райа-Йоосеппи. Закрытие КПП планируется в ночь на 25 ноября. Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе, но для этого необходим прямой диалог.

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2023

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новости, финляндия, россия, кпп, мигранты