https://ukraina.ru/20231122/1051255841.html
Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ - 22.11.2023 Украина.ру
Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи. Эту информацию сперва распространяли СМИ, а позже подтвердил глава правительства Финляндии Петтери Орпо
2023-11-22T20:30
2023-11-22T20:30
2023-11-22T20:30
новости
финляндия
россия
кпп
мигранты
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Прекратят работу пункты пропуска на восточной границе, кроме самого северного – Райа-Йоосеппи. Закрытие КПП планируется в ночь на 25 ноября. Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе, но для этого необходим прямой диалог.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, россия, кпп, мигранты
Новости, Финляндия, Россия, КПП, мигранты
Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи. Эту информацию сперва распространяли СМИ, а позже подтвердил глава правительства Финляндии Петтери Орпо
Прекратят работу пункты пропуска на восточной границе, кроме самого северного – Райа-Йоосеппи. Закрытие КПП планируется в ночь на 25 ноября.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе, но для этого необходим прямой диалог.