Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051255678.html
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет - 22.11.2023 Украина.ру
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
СБУ и Госбюро расследований Украины обвинили таможенника поста "Рава-Русская" Львовской таможни в путешествиях по ЕС и покупках для себя вместо доставки гуманитарной помощи для ВСУ. Такую деятельность посчитали "противоправной", сообщает ГБР Украины
2023-11-22T20:20
2023-11-22T20:20
новости
новости украины
западная украина
украина
украина-ес
безвиз
таможня
таможенники
львовская область
гбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101688/66/1016886612_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_04ecddf48cb9d25c187554a1a5b46013.jpg
"Под видом волонтера правоохранитель неоднократно уезжал за границу в своих частных целях, однако никакой волонтерской деятельности не проводил", - сказано в сообщении украинского ведомства.Таможенник "дважды уезжал в Польшу, однако никакой гуманитарной помощи на Украину не доставлял, отметили в ГБР. В августе он по линии благотворительной организации "ещё трижды пересекал границу и снова без гуманитарных грузов".Вдобавок к этому "таможенника подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц".По ходатайству ДБР суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Таможеннику угрожают лишением свободы на срок до семи лет.
https://ukraina.ru/20231018/1050291643.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101688/66/1016886612_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_69bd33de33c70de9f75dfaebc4b61da4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, западная украина, украина, украина-ес, безвиз, таможня, таможенники, львовская область, гбр, сбу, волонтеры, гуманитарная помощь, благотворительность
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Украина, Украина-ЕС, безвиз, таможня, таможенники, Львовская область, ГБР, СБУ, волонтеры, гуманитарная помощь, благотворительность

Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет

20:20 22.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
СБУ и Госбюро расследований Украины обвинили таможенника поста "Рава-Русская" Львовской таможни в путешествиях по ЕС и покупках для себя вместо доставки гуманитарной помощи для ВСУ. Такую деятельность посчитали "противоправной", сообщает ГБР Украины
"Под видом волонтера правоохранитель неоднократно уезжал за границу в своих частных целях, однако никакой волонтерской деятельности не проводил", - сказано в сообщении украинского ведомства.
Таможенник "дважды уезжал в Польшу, однако никакой гуманитарной помощи на Украину не доставлял, отметили в ГБР. В августе он по линии благотворительной организации "ещё трижды пересекал границу и снова без гуманитарных грузов".
Вдобавок к этому "таможенника подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц".
По ходатайству ДБР суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Таможеннику угрожают лишением свободы на срок до семи лет.
Олег Царев интервью
18 октября, 14:26
Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами Американцы не зря выстроили такую систему. Контролируя коррупцию, они могут контролировать всю политическую и бизнес-жизнь на Украине, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
 
НовостиНовости УкраиныЗападная УкраинаУкраинаУкраина-ЕСбезвизтаможнятаможенникиЛьвовская областьГБРСБУволонтерыгуманитарная помощьблаготворительность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
20:20Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
20:17Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
19:51Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
19:49Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
19:45Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
19:13Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ
19:02Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
19:01Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
19:01Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"
18:41При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
18:24Верховная Рада поддержала проект о статусе английского языка на Украине
18:01Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября
17:59Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине
17:58ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО
17:58"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"
17:52Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске
17:42Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину
17:30Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
17:28"Первородный грех Майдана не преодолён". Небензя рассказал о позоре Украины, который замалчивает Запад
Лента новостейМолния