https://ukraina.ru/20231122/1051255678.html
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет - 22.11.2023 Украина.ру
Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
СБУ и Госбюро расследований Украины обвинили таможенника поста "Рава-Русская" Львовской таможни в путешествиях по ЕС и покупках для себя вместо доставки гуманитарной помощи для ВСУ. Такую деятельность посчитали "противоправной", сообщает ГБР Украины
2023-11-22T20:20
2023-11-22T20:20
2023-11-22T20:20
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"Под видом волонтера правоохранитель неоднократно уезжал за границу в своих частных целях, однако никакой волонтерской деятельности не проводил", - сказано в сообщении украинского ведомства.Таможенник "дважды уезжал в Польшу, однако никакой гуманитарной помощи на Украину не доставлял, отметили в ГБР. В августе он по линии благотворительной организации "ещё трижды пересекал границу и снова без гуманитарных грузов".Вдобавок к этому "таможенника подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц".По ходатайству ДБР суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Таможеннику угрожают лишением свободы на срок до семи лет.
https://ukraina.ru/20231018/1050291643.html
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Украина.ру
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Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
СБУ и Госбюро расследований Украины обвинили таможенника поста "Рава-Русская" Львовской таможни в путешествиях по ЕС и покупках для себя вместо доставки гуманитарной помощи для ВСУ. Такую деятельность посчитали "противоправной", сообщает ГБР Украины