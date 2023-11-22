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Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса

Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса - 22.11.2023 Украина.ру

Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса

Украинский парламент заблокировал законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране. Депутаты внесли 882 поправки, что осложнило дальнейшее принятие решение по вопросу, сообщает депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина

2023-11-22T19:49

2023-11-22T19:49

2023-11-22T19:49

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Больше всего поправок (226) внесены фракцией "Батькивщина", лидер которой Юлия Тимошенко решительно выступает против легализации марихуаны. По словам Стефанишиной, цель эти правок заключается в том, "чтобы истощить зал и лишить закон голосов". Ольга Стефанишина – автор законопроекта о легализации каннабиса. По её словам, часть депутатов "сделала всё, чтобы закон заработал сразу, как только кабмин примет всю подзаконку, и чтобы пациенты уже в следующем году могли получить лекарства", но 226 поправок – "это гроб". Президент Украины Владимир Зеленский выступает за легализацию марихуаны. Законопроект был зарегистрирован в Раде летом 2021 года. По словам инициатора законопроекта, на Украине проживает порядка шести миллионов человек с психологическим заболеваниями, которые нуждаются в лечении каннабисом. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля 2023 года в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьёт последний гвоздь в крышку гроба государственности страны

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, каннабис, марихуана, наркотики, легализация, верховная рада