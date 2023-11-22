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Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса - 22.11.2023 Украина.ру
Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
Украинский парламент заблокировал законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране. Депутаты внесли 882 поправки, что осложнило дальнейшее принятие решение по вопросу, сообщает депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина
2023-11-22T19:49
2023-11-22T19:49
2023-11-22T19:49
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каннабис
марихуана
наркотики
легализация
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Больше всего поправок (226) внесены фракцией "Батькивщина", лидер которой Юлия Тимошенко решительно выступает против легализации марихуаны. По словам Стефанишиной, цель эти правок заключается в том, "чтобы истощить зал и лишить закон голосов". Ольга Стефанишина – автор законопроекта о легализации каннабиса. По её словам, часть депутатов "сделала всё, чтобы закон заработал сразу, как только кабмин примет всю подзаконку, и чтобы пациенты уже в следующем году могли получить лекарства", но 226 поправок – "это гроб". Президент Украины Владимир Зеленский выступает за легализацию марихуаны. Законопроект был зарегистрирован в Раде летом 2021 года. По словам инициатора законопроекта, на Украине проживает порядка шести миллионов человек с психологическим заболеваниями, которые нуждаются в лечении каннабисом. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля 2023 года в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьёт последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, каннабис, марихуана, наркотики, легализация, верховная рада
Новости, Украина, каннабис, марихуана, наркотики, легализация, Верховная Рада
Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
Украинский парламент заблокировал законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране. Депутаты внесли 882 поправки, что осложнило дальнейшее принятие решение по вопросу, сообщает депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина
Больше всего поправок (226) внесены фракцией "Батькивщина", лидер которой Юлия Тимошенко решительно выступает против легализации марихуаны. По словам Стефанишиной, цель эти правок заключается в том, "чтобы истощить зал и лишить закон голосов".
"Это более 400 минут времени работы Рады, а по факту два дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование просто для того, чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", - написала депутат в сети.
Ольга Стефанишина – автор законопроекта о легализации каннабиса. По её словам, часть депутатов "сделала всё, чтобы закон заработал сразу, как только кабмин примет всю подзаконку, и чтобы пациенты уже в следующем году могли получить лекарства", но 226 поправок – "это гроб".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за легализацию марихуаны. Законопроект был зарегистрирован в Раде летом 2021 года. По словам инициатора законопроекта, на Украине проживает порядка шести миллионов человек с психологическим заболеваниями, которые нуждаются в лечении каннабисом.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля 2023 года в своем телеграм-канале заявил
, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьёт последний гвоздь в крышку гроба государственности страны