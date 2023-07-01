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"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине

"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине - 01.07.2023 Украина.ру

"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны

2023-07-01T12:02

2023-07-01T12:02

2023-07-01T12:02

марихуана

владимир зеленский

вячеслав володин

новости

украина

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"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин.Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны. Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой."Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.В конце прошлого месяца Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ukraina.ru/20220615/1034158951.html

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марихуана, владимир зеленский, вячеслав володин, новости, украина