https://ukraina.ru/20230701/1047738606.html
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
2023-07-01T12:02
2023-07-01T12:02
2023-07-01T12:02
марихуана
владимир зеленский
вячеслав володин
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101845/78/1018457899_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_bba1c4011f122e680e94cc220d88050d.jpg
"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин.Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны. Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой."Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.В конце прошлого месяца Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
https://ukraina.ru/20220615/1034158951.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101845/78/1018457899_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1fa7c5eeeee38901cfcbfeb764b00232.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марихуана, владимир зеленский, вячеслав володин, новости, украина
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин.
Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны.
"Изымаются учебники русского языка и литературы, из образовательной программы исключены русские писатели. Вместо того, чтобы дать людям возможность говорить на родном, Зеленский навязывает им чуждый язык", - добавил он.
Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой.
"Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.
В конце прошлого месяца Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.