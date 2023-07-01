"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
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"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
2023-07-01T12:02
2023-07-01T12:02
марихуана
владимир зеленский
вячеслав володин
новости
украина
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"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин.Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны. Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой."Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.В конце прошлого месяца Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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марихуана, владимир зеленский, вячеслав володин, новости, украина
марихуана, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Новости, Украина

"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на Украине

12:02 01.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин.
Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны.
"Изымаются учебники русского языка и литературы, из образовательной программы исключены русские писатели. Вместо того, чтобы дать людям возможность говорить на родном, Зеленский навязывает им чуждый язык", - добавил он.
Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой.
"Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.
В конце прошлого месяца Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня 2022, 16:55
«Превратим страну в нарколабораторию»: На Украине легализуют марихуануУкраина близка к «легалайзу». Комитет Рады по вопросам здравоохранения во вторник, 14 июня, одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса
 
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