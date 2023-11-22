https://ukraina.ru/20231122/1051254855.html

Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу

Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу - 22.11.2023 Украина.ру

Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу

Имя организатора Специализированная антикоррупционная прокуратура не раскрывает

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:54

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22 ноября по ходатайству прокурора САП следователь судья Высшего антикоррупционного суд Украины заключил под стражу организатора преступной группы, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и добавил к указанной мере пресечения в виде содержания под стражей альтернативу внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

https://ukraina.ru/20231120/1051168467.html

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новости, новости украины, коррупция, борьба с коррупцией, госспецсвязь