Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
19:45 22.11.2023 (обновлено: 19:54 22.11.2023)
© Телеграм @nab_ukraineРуководство Госспецсвязи Украины подозревают в присвоении 62 млн грн
© Телеграм @nab_ukraine
Имя организатора Специализированная антикоррупционная прокуратура не раскрывает
22 ноября по ходатайству прокурора САП следователь судья Высшего антикоррупционного суд Украины заключил под стражу организатора преступной группы, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.
"Суд избрал меру пресечения лицу, которое следствие считает организатором схемы завладения государственными средствами
при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных", – говорится в сообщении САПа.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и добавил к указанной мере пресечения в виде содержания под стражей альтернативу внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.