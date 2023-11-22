Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу - 22.11.2023 Украина.ру
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Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу - 22.11.2023 Украина.ру
Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
Имя организатора Специализированная антикоррупционная прокуратура не раскрывает
2023-11-22T19:45
2023-11-22T19:54
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22 ноября по ходатайству прокурора САП следователь судья Высшего антикоррупционного суд Украины заключил под стражу организатора преступной группы, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и добавил к указанной мере пресечения в виде содержания под стражей альтернативу внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
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новости, новости украины, коррупция, борьба с коррупцией, госспецсвязь
Новости, Новости Украины, коррупция, борьба с коррупцией, Госспецсвязь

Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу

19:45 22.11.2023 (обновлено: 19:54 22.11.2023)
 
© Телеграм @nab_ukraineРуководство Госспецсвязи Украины подозревают в присвоении 62 млн грн
Руководство Госспецсвязи Украины подозревают в присвоении 62 млн грн
© Телеграм @nab_ukraine
Читать в
Имя организатора Специализированная антикоррупционная прокуратура не раскрывает
22 ноября по ходатайству прокурора САП следователь судья Высшего антикоррупционного суд Украины заключил под стражу организатора преступной группы, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

"Суд избрал меру пресечения лицу, которое следствие считает организатором схемы завладения государственными средствами
при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных", – говорится в сообщении САПа.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и добавил к указанной мере пресечения в виде содержания под стражей альтернативу внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
Юрий Щиголь, экс-председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
20 ноября, 15:17
Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя ЖоруОб изменении руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
 
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