https://ukraina.ru/20231122/1051254237.html

Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ

Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ - 22.11.2023 Украина.ру

Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ

В распоряжение прокурора украинского суда попала видеозапись разговора народного депутата от партии "Слуги народа" Андрея Одарченко с главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафой Найемом. На ней нардеп чётко охарактеризовал положение современной Украины, её притязания и возможности

2023-11-22T19:13

2023-11-22T19:13

2023-11-22T19:13

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Помимо прочего, украинский депутат "не верит в Харьков" (вероятно, имеется ввиду, что город не сможет устоять под натиском российской армии), а также утверждает, что Вооружённым силам Украины не хватает мобилизационных резервов – "скоро все у нас сдуется", добавляет Одарченко. Утверждается, будто действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как его рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией. По словам стороны обвинения, телефонный разговор нардепа и главы Госагентства состоялся 1 августа 2023 года. Все эти тезисы, считает прокурор, могут означать "оправдание российской агрессии". Напомним, народного депутата Андрея Одарченко обвиняют в попытке дать взятку главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафе Найему в "биткоинах" на сумму 50 тысяч долларов. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, за деньги народный депутат просил принять решение о выделении средств из фонда ликвидации последствий агрессии РФ на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора. В среду, 22 ноября, Андрею Одарченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен.

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новости, слуга народа, верховная рада, суд, новые регионы рф, украина