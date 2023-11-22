Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ - 22.11.2023 Украина.ру
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Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ
Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ - 22.11.2023 Украина.ру
Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ
В распоряжение прокурора украинского суда попала видеозапись разговора народного депутата от партии "Слуги народа" Андрея Одарченко с главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафой Найемом. На ней нардеп чётко охарактеризовал положение современной Украины, её притязания и возможности
2023-11-22T19:13
2023-11-22T19:13
новости
слуга народа
верховная рада
суд
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Помимо прочего, украинский депутат "не верит в Харьков" (вероятно, имеется ввиду, что город не сможет устоять под натиском российской армии), а также утверждает, что Вооружённым силам Украины не хватает мобилизационных резервов – "скоро все у нас сдуется", добавляет Одарченко. Утверждается, будто действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как его рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией. По словам стороны обвинения, телефонный разговор нардепа и главы Госагентства состоялся 1 августа 2023 года. Все эти тезисы, считает прокурор, могут означать "оправдание российской агрессии". Напомним, народного депутата Андрея Одарченко обвиняют в попытке дать взятку главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафе Найему в "биткоинах" на сумму 50 тысяч долларов. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, за деньги народный депутат просил принять решение о выделении средств из фонда ликвидации последствий агрессии РФ на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора. В среду, 22 ноября, Андрею Одарченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен.
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новости, слуга народа, верховная рада, суд, новые регионы рф, украина
Новости, Слуга народа, Верховная Рада, Суд, Новые регионы РФ, Украина

Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ

19:13 22.11.2023
 
украинский народный депутата Андрей Одарченко
украинский народный депутата Андрей Одарченко
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В распоряжение прокурора украинского суда попала видеозапись разговора народного депутата от партии "Слуги народа" Андрея Одарченко с главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафой Найемом. На ней нардеп чётко охарактеризовал положение современной Украины, её притязания и возможности

"Зачем нам донецкие, луганские, Крым – черт с ним! (...) Нас разметут, мы блохи, уже Иран это (прим. ред. - оружие) даёт, и Китай уже оружие поставляет. (...) надо договариваться. Он (прим. ред. – президент Зеленский) если выборы не проведет – он обнулится", – зачитала тезисы разговора прокурор во время судебного заседания.

Помимо прочего, украинский депутат "не верит в Харьков" (вероятно, имеется ввиду, что город не сможет устоять под натиском российской армии), а также утверждает, что Вооружённым силам Украины не хватает мобилизационных резервов – "скоро все у нас сдуется", добавляет Одарченко.
Утверждается, будто действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как его рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией.
По словам стороны обвинения, телефонный разговор нардепа и главы Госагентства состоялся 1 августа 2023 года. Все эти тезисы, считает прокурор, могут означать "оправдание российской агрессии".
Напомним, народного депутата Андрея Одарченко обвиняют в попытке дать взятку главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафе Найему в "биткоинах" на сумму 50 тысяч долларов.
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, за деньги народный депутат просил принять решение о выделении средств из фонда ликвидации последствий агрессии РФ на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора.
В среду, 22 ноября, Андрею Одарченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен.
 
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