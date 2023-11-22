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Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский

Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский - 22.11.2023 Украина.ру

Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский

Ситуация для ВСУ в зоне СВО остаётся сложной, однако при этом украинский экспорт через порты наращивает грузооборот. С таким заявлением 22 ноября по итогам "ежедневного селектора" выступил Владимир Зеленский

2023-11-22T14:50

2023-11-22T14:50

2023-11-22T14:50

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"Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона в Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях", - сообщил Зеленский.Он также рассказал о сообщениях украинской разведки из зоны СВО, о восстановлении инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе."Хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов",- констатировал Зеленский без уточнения объёмов и других подробностей.15 ноября замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев заявил, что СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. По его словам, на долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов, которые невозможно перераспределить на дунайские порты и железнодорожные перевозки.Россия вышла из "зерновой сделки" летом 2023 года после неоднократных предупреждений участников договора о невыполнении их обязательств перед российской стороной. После этого Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обеспечит торговлю через украинские порты, однако это не привело к восстановлению прежних объёмов экспортно-импортных операций.

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