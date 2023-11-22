https://ukraina.ru/20231122/1051241755.html
Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский
Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский - 22.11.2023 Украина.ру
Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский
Ситуация для ВСУ в зоне СВО остаётся сложной, однако при этом украинский экспорт через порты наращивает грузооборот. С таким заявлением 22 ноября по итогам "ежедневного селектора" выступил Владимир Зеленский
2023-11-22T14:50
2023-11-22T14:50
2023-11-22T14:50
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новости украины
владимир зеленский
инфраструктура
порты
порт южный
усть-дунайский морской порт
ильичевский морской порт
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"Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона в Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях", - сообщил Зеленский.Он также рассказал о сообщениях украинской разведки из зоны СВО, о восстановлении инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе."Хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов",- констатировал Зеленский без уточнения объёмов и других подробностей.15 ноября замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев заявил, что СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. По его словам, на долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов, которые невозможно перераспределить на дунайские порты и железнодорожные перевозки.Россия вышла из "зерновой сделки" летом 2023 года после неоднократных предупреждений участников договора о невыполнении их обязательств перед российской стороной. После этого Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обеспечит торговлю через украинские порты, однако это не привело к восстановлению прежних объёмов экспортно-импортных операций.
https://ukraina.ru/20231115/1051049158.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, инфраструктура, порты, порт южный, усть-дунайский морской порт, ильичевский морской порт, одесса, одесская область, измаил, дунай, черноморский регион, черное море, международные отношения, торговля, зерновая сделка, экспорт, импорт, сво, авдеевка, артёмовск (бахмут), донецкая область, южно-донецкое направление
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, инфраструктура, порты, порт Южный, Усть-Дунайский морской порт, Ильичевский морской порт, Одесса, Одесская область, Измаил, Дунай, Черноморский регион, Черное море, международные отношения, торговля, зерновая сделка, экспорт, импорт, СВО, Авдеевка, Артёмовск (Бахмут), Донецкая область, Южно-Донецкое направление
Черноморский "зерновой коридор" демонстрирует рекорды - Зеленский
Ситуация для ВСУ в зоне СВО остаётся сложной, однако при этом украинский экспорт через порты наращивает грузооборот. С таким заявлением 22 ноября по итогам "ежедневного селектора" выступил Владимир Зеленский
"Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона в Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях", - сообщил Зеленский.
Он также рассказал о сообщениях украинской разведки из зоны СВО, о восстановлении инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.
"Хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов",- констатировал Зеленский без уточнения объёмов и других подробностей.
15 ноября замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев заявил, что СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. По его словам, на долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов, которые невозможно перераспределить на дунайские порты и железнодорожные перевозки.
Россия вышла из "зерновой сделки" летом 2023 года после неоднократных предупреждений участников договора о невыполнении их обязательств перед российской стороной. После этого Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обеспечит торговлю через украинские порты, однако это не привело к восстановлению прежних объёмов экспортно-импортных операций.